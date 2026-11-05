"Gracias a Milei 160 familias se quedan en la calle en Tornquist"

El cierre definitivo de Papelera del Sur, que dejará sin trabajo a unos 160 empleados en Tornquist, provocó una fuerte reacción del exintendente Sergio Bordoni, quien responsabilizó al gobierno de Javier Milei por la situación y advirtió sobre las consecuencias económicas y sociales que tendrá la medida en toda la comunidad.

En declaraciones a FM de la Ciudad 99.5, el dirigente expresó su indignación por la decisión empresarial y cuestionó especialmente la política económica nacional, al considerar que está perjudicando a la industria argentina. "Hoy 160 familias se quedan en la calle en Tornquist. Eso es lo que indigna cuando hablan y defienden esta gestión de gobierno de economía que está destruyendo todas las fábricas nacionales", manifestó.

Bordoni recordó que la planta industrial atravesó numerosas crisis a lo largo de su historia sin llegar a interrumpir definitivamente sus actividades. En ese sentido, vinculó el desenlace con las condiciones actuales para la producción. "Pasó por todos los temporales habidos y por haber de la economía nacional, provincial, como quieran llamarla, y nunca cerró. ¿Con quién se cierra? Con el gobierno de Javier Milei", sostuvo.

El exjefe comunal hizo especial hincapié en que las consecuencias no se limitarán a quienes trabajaban directamente en la fábrica, sino que también podrían alcanzar a comerciantes, proveedores, transportistas y otros sectores vinculados con su funcionamiento.

"Tenemos un problema de Tornquist ahora. No es un problema del país, es un problema de Tornquist, que son 160 familias en forma directa", señaló.

En esa línea, planteó una serie de interrogantes sobre el futuro económico de la localidad: "¿Cuántos comercios de Tornquist van a dejar de trabajar? ¿Cuánta gente que tiene trabajo en Papelera indirectamente va a quedarse sin trabajo? ¿Cuántas estaciones de servicio?".

Las críticas también alcanzaron a los referentes locales de La Libertad Avanza, luego de la polémica generada durante el acto por el aniversario del distrito, cuando un concejal de ese espacio se retiró en desacuerdo con las referencias a la situación económica nacional realizadas por la intendenta Estefanía Bordoni.

"Uno tiene que aguantar a veces, como en el acto de ayer, que un concejal de La Libertad Avanza se ha retirado porque dice que hacemos política cuando hablamos de la situación económica del país. Y hoy nos despertamos con el cierre de la fábrica de Interpack", dijo.

El exintendente también rechazó el comunicado de repudio difundido contra el discurso de la jefa comunal y desafió a los dirigentes libertarios a presentar alternativas para los empleados afectados. "Hace meses que los escucho hablar y que tienen soluciones para todo. Bueno, a ver, si tienen soluciones para todo, ¿cómo le solucionamos la vida a 160 personas que se quedaron sin trabajo?", preguntó.

Durante la entrevista, Bordoni recordó la importancia histórica de Papelera del Sur para el desarrollo de Tornquist y destacó que varias generaciones encontraron allí una fuente de ingresos que les permitió sostener a sus familias y financiar los estudios de sus hijos. "Una fábrica que hace años estaba abierta y que dio muchísimo trabajo. Muchísima gente crió a sus hijos, los mandó a estudiar a la universidad pública", expresó.

También reconoció que una parte de la sociedad acompañó electoralmente al actual Gobierno nacional con expectativas de transformación y admitió que los sectores políticos tradicionales deben realizar una autocrítica por sus propios errores.

En otro tramo de sus declaraciones, manifestó preocupación por las condiciones de las indemnizaciones y por las obligaciones financieras que mantienen numerosos trabajadores, algunos de ellos con compromisos ante el Banco Provincia. Además, confirmó que se comunicó con Gustavo Lanaro, secretario general del sindicato papelero, para interiorizarse sobre la situación y las gestiones que se desarrollaban tras el anuncio.

La empresa, perteneciente al grupo Interpack, argumentó que la producción de cartulina había dejado de ser rentable, principalmente por las dificultades para competir con los productos importados. Según informó el gremio, la firma manifestó su intención de completar el pago de las indemnizaciones antes de fin de noviembre.

Bordoni insistió en que la pérdida de una industria de semejante magnitud representa un problema que excede las diferencias políticas y reclamó que la atención se concentre en las familias afectadas. "Esto pasa a nivel país. Hoy nos tocó a Tornquist", concluyó.