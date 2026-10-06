Revelan que el conductor del auto que se incrustó en el jardín de infantes es tío de un alumno

Las clases en el Jardín de Infantes Nº 929, ubicado en Bouchard al 2500, fueron suspendidas este martes luego del choque de un auto que provocó importantes daños en la estructura del edificio durante la noche del lunes.

Marina Sol Cano, presidenta del Consejo Escolar de Bahía Blanca, explicó que alrededor de las 20:27 fueron notificados del accidente por Defensa Civil y que inmediatamente se dio intervención a Infraestructura Escolar y a un proveedor para asegurar el lugar.

"Se envió un proveedor del Consejo Escolar para dejar en condiciones seguras el jardín y ahora ya están trabajando para hacer un relevamiento de todos los daños", señaló.

El accidente se produjo cuando un Peugeot 307 impactó contra una de las columnas del establecimiento. Parte de la mampostería cayó sobre el vehículo, aunque el conductor, identificado como Estaban Enrique Briones, de 54 años, no sufrió lesiones. En ese momento tampoco había niños en el lugar.

Sol Cano indicó que, además del sector que cedió por el impacto, fue necesario retirar otras partes de la construcción que habían quedado comprometidas y podían representar un riesgo.

"Como hubo parte de un derrumbe, lo que se hizo fue sacar toda la parte que estaba en condiciones no seguras", explicó. También se interrumpieron preventivamente los servicios de gas y electricidad debido a que en el sector afectado pasan cañerías y existen calefactores.

Durante esta mañana, personal de Infraestructura Escolar y el proveedor contratado realizaban una evaluación integral para determinar la magnitud de los daños y establecer qué trabajos deberán ejecutarse antes de permitir el regreso de alumnos y trabajadores.

La presidenta del Consejo Escolar evitó precisar cuándo podrán reanudarse las clases y señaló que primero deberán contar con el informe técnico. De todos modos, aseguró que buscarán acelerar las tareas para recuperar cuanto antes la presencialidad.

"Nuestra responsabilidad es que los chicos tengan garantizadas las clases en las condiciones más dignas y seguras. Todo lo que sea agilizar esos procesos, para eso estamos", sostuvo.

Según manifestó, la construcción del jardín es relativamente nueva y se encontraba en buenas condiciones, una circunstancia que habría evitado consecuencias estructurales todavía más importantes.

La directora del establecimiento realizará además la correspondiente denuncia por los daños. Sol Cano agregó que, en caso de corresponder, los costos podrían ser reclamados al responsable del choque, aunque remarcó que las reparaciones no quedarán supeditadas a ese trámite.

"Nosotros vamos a estar tratando de agilizar todos los procesos para que se retomen las clases cuanto antes", concluyó.