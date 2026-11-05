Deportes
Unión Bahía cayó ante Vélez y este viernes buscará recuperarse frente a Boca
El conjunto bahiense perdió 63 a 41 en Liniers y sumó su quinta derrota en la Liga Nacional Femenina.
Unión Bahía perdió este jueves ante Vélez por 63 a 41, en el estadio Víctor Barba de Liniers, en el primero de sus dos compromisos consecutivos en Buenos Aires por la Conferencia Sur de la Liga Nacional Femenina de Básquetbol.
El equipo dirigido por Julián Turcato sufrió su quinta derrota en seis presentaciones y acumula 7 puntos, producto de una victoria y cinco caídas.
El conjunto bahiense se mantuvo cerca durante la primera mitad, que terminó favorable al Fortín por 35 a 28, luego de un primer cuarto equilibrado (15-13).
Sin embargo, Vélez amplió la diferencia en el tercer período, que cerró 49 a 31, y terminó imponiéndose por 22 puntos. De esta manera, el equipo de Liniers consiguió su cuarta victoria en seis encuentros.
La gira continuará este viernes, desde las 17.30, cuando Unión Bahía enfrente a Boca en La Bombonerita, en otro compromiso por la Conferencia Sur.
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