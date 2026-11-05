Aberrante: golpeó con un palo en la cabeza a su hijo con retraso madurativo

El Comando de Patrullas informó que, durante la noche de ayer en el Barrio 18 de Agosto, personal policial procedió a la aprehensión de Acosta Luis Alberto (55), imputado por el delito de lesiones, luego de agredir físicamente a su hijo de 31 años, quien presenta un retraso madurativo.

El procedimiento se registró alrededor de las 23:30, en una vivienda ubicada en Pilcaniyén al 3100, a raíz de un llamado al servicio de emergencias 911 que alertaba sobre un conflicto familiar.

El hombre había estado ingiriendo bebidas alcohólicas y posteriormente se habría tornado agresivo, situación que derivó en un episodio de violencia contra su propio hijo. En ese contexto, el imputado habría golpeado a la víctima en la región del cráneo utilizando un palo, provocándole una herida que requirió asistencia médica.

Ante esta situación, efectivos policiales procedieron a la aprehensión del presunto agresor y al secuestro de un palo de aproximadamente 60 centímetros de longitud, señalado como el elemento utilizado durante el ataque.

Asimismo, se hizo presente una ambulancia del servicio de emergencias médicas, cuyo personal asistió al damnificado y dispuso su traslado al Hospital Penna, a fin de recibir atención médica y realizar la sutura de la herida.

El aprehendido quedó a disposición de la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial, mientras que las actuaciones correspondientes fueron labradas por la Comisaría Cuarta.