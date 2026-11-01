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Impresionante choque en Ruta 51: murió un joven tras impactar su auto contra un camión
El trágico hecho ocurrió en el kilómetro 712, a la altura de los molinos. La víctima circulaba en un Ford Escort y falleció en el lugar.
Un joven de 20 años perdió la vida al protagonizar un violento choque entre un auto y un camión sobre la Ruta 51, en el kilómetro 712, en cercanías a los molinos.
La víctima fue identificada como Enzo Gastón Medrano, quien conducía un Ford Escort Ghia SX en dirección desde Bahía Blanca hacia Cabildo cuando, por causas que todavía se investigan, colisionó con un camión Ford Cargo 1731.
El vehículo de mayor porte era conducido por Carlos Ismael Hidalgo, de 60 años, quien circulaba en sentido contrario, desde la zona de Buenos Aires hacia Bahía Blanca.
Según informaron fuentes policiales, al arribar al lugar, personal de Seguridad Vial constató que el conductor del auto había fallecido como consecuencia del impacto.
En el procedimiento tomó intervención personal policial de la jurisdicción de Cabildo, dependiente de la Comisaría Cuarta de Bahía Blanca.
La causa fue caratulada como homicidio culposo, mientras se investigan las circunstancias en las que se produjo el choque.
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