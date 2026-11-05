Suárez: detienen a un menor por el asesinato de una mujer en un camino rural

Una mujer fue encontrada asesinada en un camino rural del partido de Coronel Suárez y por el hecho fue detenido un menor de edad, acusado de haberla golpeado en la cabeza con un objeto contundente tras una discusión.

El episodio ocurrió este miércoles 4 de noviembre y comenzó a investigarse luego de que efectivos del Comando de Prevención Rural de Huanguelén hallaran el cuerpo en el camino vecinal La Primavera, cerca del cruce con La Jacinta, a unos 15 kilómetros de esa localidad y 30 de la ciudad cabecera del distrito.

Según informó La Nueva Radio Suárez, inicialmente trascendieron versiones sobre un presunto homicidio ocurrido en un establecimiento rural de la zona de Zentena, aunque las circunstancias todavía no habían sido confirmadas oficialmente.

Con el avance de la investigación, la Policía estableció que la víctima habría mantenido una discusión con el adolescente de 17 años, quien presuntamente le propinó un fuerte golpe en la cabeza que le provocó la muerte.

Posteriormente, el sospechoso habría escapado del lugar a bordo de una camioneta perteneciente a la mujer. A partir de las tareas realizadas por los investigadores, se logró identificarlo y concretar su detención.

En el procedimiento intervino personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI), mientras que efectivos de Policía Científica trabajaron en el lugar del hallazgo para recolectar pruebas y determinar las circunstancias del crimen.

La causa, que inicialmente contemplaba distintas hipótesis sobre el fallecimiento, fue recaratulada como homicidio y quedó bajo intervención judicial.

Por el momento, las autoridades decidieron preservar la identidad de la víctima y del menor involucrado. La investigación continúa para reconstruir la secuencia completa de los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.