Un hombre sufrió una fractura expuesta tras un choque entre moto y camioneta

Un fuerte accidente de tránsito se registró este miércoles, alrededor de las 11:20, en la intersección de las calles Juan Molina y Catamarca, donde colisionaron una camioneta utilitaria y una motocicleta, dejando como saldo dos personas heridas.

Según informaron fuentes oficiales, el siniestro involucró a una Renault Master, conducida por un hombre de 40 años que circulaba por Catamarca, y una motocicleta Zanella de 150 cc, en la que viajaban un hombre de 44 años y una mujer de 26, que transitaban por Juan Molina.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto sufrió una fractura expuesta en la pierna izquierda, mientras que su acompañante presentó un traumatismo de rodilla con hundimiento de rótula.

Ambos permanecieron conscientes tras el accidente y fueron asistidos por personal del servicio de emergencias, que dispuso su traslado a un centro hospitalario en ambulancias diferentes.

Por su parte, el conductor del utilitario resultó ileso y no requirió asistencia médica.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de la Guardia de Defensa Civil y agentes de Control de Tránsito, quienes realizaron las tareas correspondientes tras el siniestro.