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Un jueves primaveral en la ciudad: cuándo podrían volver el frío y las lluvias
El meteorólogo de LA BRÚJULA 24 adelantó que la máxima llegará a los 26 grados, pero las condiciones cambiarán hacia la noche.
Bahía Blanca tendrá este jueves una jornada con características típicamente primaverales, abundante presencia de sol y temperaturas que alcanzarán los 25 o 26 grados. Sin embargo, el buen tiempo tendrá las horas contadas, ya que hacia la noche se espera un aumento de la nubosidad y la posibilidad de lluvias y tormentas aisladas.
Así lo anticipó el meteorólogo Leonardo De Benedictis en su habitual informe para La Brújula 24, donde explicó que durante buena parte del día predominarán las condiciones estables, con cielo mayormente despejado y viento suave del norte o noreste.
"Realmente una jornada muy linda, típica de primavera, con buena amplitud y buena presencia de sol", describió el especialista, aunque advirtió que habrá un cambio significativo hacia el cierre del jueves.
En ese sentido, indicó que entre la tarde-noche de hoy y la madrugada del viernes se concentrará el período de mayor inestabilidad, con probabilidad de chaparrones y tormentas dispersas que podrían dejar precipitaciones de variada intensidad.
El pronóstico también alcanza a las localidades de la región, incluidas las zonas serranas y Monte Hermoso, donde se esperan condiciones similares durante las próximas horas.
De Benedictis señaló que el tiempo comenzará a mejorar durante el viernes, aunque la mañana todavía presentará abundante nubosidad. Posteriormente, el cielo tenderá a despejarse y se producirá un cambio en la circulación del viento, que pasará a soplar desde el sector sur.
Las ráfagas podrían alcanzar entre 40 y 45 kilómetros por hora, mientras que la temperatura máxima descenderá hasta ubicarse alrededor de los 20 grados.
El ingreso de aire más frío tendrá consecuencias especialmente durante el inicio del fin de semana. "El sábado por la mañana se va a sentir realmente muy, pero muy frío", anticipó el meteorólogo, quien remarcó que ese será el momento con las temperaturas más bajas de los próximos días.
De todas maneras, aclaró que el período de inestabilidad será relativamente breve y que, una vez superadas las precipitaciones previstas entre esta noche y la madrugada del viernes, las condiciones meteorológicas tenderán a estabilizarse nuevamente.
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