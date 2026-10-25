Escapaban de la Policía a toda velocidad y estrellaron el auto contra un paredón

Una persecución policial terminó durante la madrugada de este domingo con un auto estrellado contra el paredón de una vivienda y dos hombres detenidos.

El episodio se registró minutos después de la medianoche, cuando efectivos del Comando de Patrullas realizaban recorridas preventivas por la zona de Tierra del Fuego y Maestro Piccioli e intentaron identificar a los ocupantes de un Citroën C4 gris oscuro.

Según informaron fuentes policiales, el conductor ignoró las señales lumínicas y sonoras de los patrulleros y emprendió una fuga a gran velocidad, lo que dio inicio a una persecución por distintas calles del sector.

El recorrido del vehículo fue seguido en tiempo real por operadores del Centro Único de Monitoreo (CeUM), que colaboraron con la coordinación de los móviles policiales que participaron del operativo.

La fuga terminó en la intersección de Tierra del Fuego y Tarija, donde el conductor perdió el control del Citroën y chocó contra el paredón perimetral de una propiedad particular, provocando daños materiales.

Tras el impacto, uno de los ocupantes, identificado como Julián Agustín Gonzáles (29), descendió del auto e intentó escapar corriendo, aunque fue interceptado por los efectivos a pocos metros del lugar.



En tanto, Matías Oscar Ruiz (30), quien conducía el vehículo, fue reducido y detenido dentro del rodado.



Ambos quedaron a disposición de la UFIJ N.º15, imputados por el delito de desobediencia. Las actuaciones correspondientes estuvieron a cargo de la Comisaría Sexta.