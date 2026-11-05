Chocó contra tres autos estacionados y terminó volcando en pleno centro

Un impactante siniestro vial se registró este jueves, alrededor de las 13, en Pedro Pico al 360, donde un hombre de 69 años perdió el control de su auto, chocó contra tres vehículos estacionados y terminó volcando sobre la calzada.

Por causas que se intentan establecer, el conductor de un Kia impactó inicialmente contra un Fiat Cronos y, tras continuar su marcha, colisionó contra un Volkswagen Gol y posteriormente contra un Hyundai. Los tres rodados se encontraban estacionados y sin ocupantes.

Como consecuencia de los impactos, el vehículo quedó volcado sobre uno de sus laterales, en medio de la calle.

El automovilista quedó inicialmente atrapado en el habitáculo, aunque finalmente consiguió salir por sus propios medios. Minutos después fue asistido en el lugar por profesionales de una ambulancia del servicio de emergencias SiEmPre.

Además, personal de Control de Tránsito le realizó el correspondiente test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo.

En el operativo también intervinieron agentes de Defensa Civil y efectivos policiales del Comando de Patrullas. La circulación permaneció interrumpida preventivamente mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y seguridad.

Las circunstancias que provocaron el accidente son materia de investigación.