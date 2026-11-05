Detectan dos murciélagos con rabia: realizarán operativos de vacunación

La Dirección de Veterinaria y Zoonosis confirmó dos casos positivos de rabia en murciélagos que tuvieron contacto con animales domésticos, por lo que se pondrá en marcha un operativo sanitario preventivo en las zonas donde fueron detectados.

Ante esta situación, y siguiendo los protocolos correspondientes, el Municipio dispuso la vacunación antirrábica gratuita de perros y gatos dentro de un radio de 200 metros alrededor de cada uno de los focos identificados.

Las jornadas se desarrollarán el martes 10 y el jueves 12 de noviembre, de 9 a 13, en dos puestos especialmente habilitados para atender a los vecinos de los sectores involucrados.

El primer operativo tendrá como punto de referencia la Plaza Rivadavia, en la esquina de Sarmiento y Zelarrayán, y estará destinado principalmente a los animales que residan dentro del área comprendida por Güemes y Mitre, entre las alturas 0 y 600, y Rondeau/Rodríguez y Patricios/Casanova, entre el 0 y el 200.

La segunda posta funcionará en el Club Pacífico, ubicado en Mendoza 246, para los perros y gatos de las inmediaciones de Vieytes y Terrada, entre el 1000 y el 1400, y Martín Rodríguez y Charlone, entre el 100 y el 400.

Desde el área municipal remarcaron que la intervención tiene carácter preventivo y busca reforzar la protección de la salud pública, teniendo en cuenta que la rabia es una enfermedad viral que puede transmitirse a los seres humanos a través de animales infectados.

En ese sentido, recomendaron mantener actualizado el calendario de vacunación de las mascotas y evitar el contacto directo con murciélagos, especialmente cuando aparecen durante el día, presentan dificultades para volar o son encontrados en el suelo.

Ante el hallazgo de un ejemplar sospechoso, se aconseja no tocarlo ni intentar manipularlo con las manos descubiertas y comunicarse con las autoridades sanitarias.

Por otra parte, continúa el servicio habitual de vacunación antirrábica gratuita, disponible de lunes a viernes, de 12 a 13, en todos los móviles municipales de castración.

Los vecinos que necesiten asesoramiento o tengan dudas sobre las medidas de prevención pueden comunicarse con el Departamento de Salud y Bienestar Animal.