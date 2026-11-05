Corte de agua: terminaron los trabajos y comienza a restituirse el servicio

Aguas Bonaerenses (ABSA) informó que los trabajos en el acueducto de calle Brandsen culminaron este jueves y que la reposición del servicio en los sectores afectados comenzó a realizarse de manera paulatina.

"Finalizaron los trabajos de envainado del acueducto de 820 milímetros en la calle Brandsen entre Dorrego y San Martín, obra que lleva adelante la DIPAC. De esta manera, comienza a restablecerse el suministro de agua de manera paulatina", indicaron a través de sus redes sociales.

Los trabajos se habían iniciado durante la madrugada del miércoles e implicaron baja presión o suspensión del suministro en un amplio sector de la ciudad.

Detallaron que, desde la noche de este jueves, "el servicio se irá normalizando progresivamente con el correr de las horas en los sectores afectados de la ciudad".