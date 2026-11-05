La peor noticia en la historia de Tornquist: cierra Papelera del Sur y cientos de trabajadores se quedan sin empleo

Una noticia de enorme impacto económico y social sacude a Tornquist. Papelera del Sur anunció el cierre definitivo de su planta industrial, una decisión que dejará sin trabajo a alrededor de 160 empleados y que también tendrá consecuencias para numerosas actividades comerciales y de servicios de la localidad.

La medida fue comunicada este jueves a los representantes sindicales durante una reunión realizada en Bahía Blanca con responsables del área de Recursos Humanos de Interpac, el grupo empresario al que pertenece la fábrica.

Según se informó, la decisión afecta a unos 110 trabajadores comprendidos dentro del convenio colectivo, entre afiliados y personal a prueba, además de aproximadamente 50 personas que se desempeñaban fuera de ese régimen.

La situación de la compañía ya era delicada desde hacía varios meses. La producción venía registrando interrupciones y esta semana los empleados permanecían suspendidos, aunque todavía existían expectativas de que la actividad pudiera recuperarse.

La empresa argumentó que la fabricación de cartulina había dejado de ser rentable, principalmente por las dificultades para competir con los productos importados y los costos asociados al funcionamiento de maquinaria antigua.

Papelera del Sur se especializaba en la elaboración de cartulina para envases, que posteriormente era utilizada en otros establecimientos del mismo grupo empresario. De acuerdo con la información transmitida a los representantes gremiales, el cierre alcanzará a la fábrica de Tornquist, mientras que las imprentas ubicadas en Buenos Aires continuarán funcionando.

En cuanto a las desvinculaciones, los responsables de la firma manifestaron su compromiso de completar el pago de las indemnizaciones durante noviembre, aunque esa garantía no disminuye la incertidumbre que atraviesan las familias afectadas.

Gustavo Lanaro, secretario general del sindicato papelero, confirmó la noticia y describió el escenario de preocupación que se vive entre los empleados. El dirigente explicó que el sector arrastraba dificultades desde hacía aproximadamente dos años y medio, con suspensiones periódicas y una marcada reducción de las tareas.

Tal como señala Noticias Tornquist, el impacto del cierre excede las instalaciones industriales. Transportistas, contratistas, proveedores y comercios también podrían verse perjudicados por la desaparición de una actividad que durante años generó movimiento económico en Tornquist.

La preocupación es especialmente importante porque se trata de una de las principales fuentes de empleo privado de la localidad. La pérdida de alrededor de 160 puestos laborales supone una reducción significativa de los ingresos que mensualmente se vuelcan al consumo y a los servicios de la comunidad.

Por otra parte, las instalaciones ya fueron cerradas y se dispuso seguridad patrimonial en el establecimiento. Mientras tanto, los representantes gremiales preparan una asamblea para informar oficialmente a los trabajadores y evaluar los pasos a seguir.

De esta manera, Tornquist enfrenta una de las situaciones laborales más difíciles de los últimos años, con la desaparición de una industria de relevancia para su economía y un escenario de incertidumbre que alcanza tanto a los empleados como a sus familias y al conjunto de la comunidad.