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Moto choca a dos vehículos estacionados: su conductor iba sin seguro y la licencia vencida
Ocurrió en Corrientes al 400. Una joven de 23 años fue asistida por personal médico, aunque no sufrió lesiones de gravedad. Los controles de alcoholemia dieron negativo.
Un motociclista de 26 años protagonizó un accidente de tránsito este viernes por la tarde en Bahía Blanca, al chocar contra dos camionetas que se encontraban estacionadas. Tras el hecho, los inspectores detectaron que conducía con la licencia vencida, sin seguro y sin chapa patente.
El episodio ocurrió alrededor de las 17.20, a la altura de Corrientes 473, cuando una Honda Titán conducida por Franco Velázquez (26), quien viajaba acompañado por una chica de 23, impactó contra una Chevrolet S10 y una Ford Ranger.
Según informaron fuentes policiales, el accidente se produjo a raíz de una mala maniobra del motociclista, quien perdió el control del rodado y terminó chocando contra los vehículos estacionados.
Hasta el lugar acudió una ambulancia del servicio de emergencias, cuyo personal asistió a la joven que viajaba como acompañante en la moto, aunque no fue necesario su traslado a un hospital.
Además, inspectores de Tránsito realizaron un control de alcoholemia al conductor de la motocicleta, que arrojó resultado negativo.
Durante el procedimiento, los agentes constataron que Velázquez tenía la licencia de conducir vencida y circulaba sin seguro obligatorio ni chapa patente, por lo que labraron el acta de infracción correspondiente.
En el operativo intervino personal de la Policía Local y del área municipal de Tránsito.
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