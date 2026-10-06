Los 35 años de NACER: la asociación que nunca dejó sola a una mamá y su bebé en Neonatología

Cecilia Corradetti / [email protected]

Especial para La Brújula 24

Hay imágenes que quedan para siempre. Las de aquel 7 de marzo de 2025, cuando el agua entró en el Hospital Penna de Bahía Blanca y obligó a una de las áreas más delicadas de la institución a convertirse, de un momento a otro, en escenario de una carrera contra el tiempo, son de esas que cuesta olvidar.

En medio de la inundación, las enfermeras de la Neonatología trasladaban a los bebés prematuros, movían incubadoras y buscaban poner a salvo a esos recién nacidos que necesitaban cuidados permanentes. Las imágenes recorrieron Bahía Blanca, el país y también el mundo. Fueron días de angustia, incertidumbre y enorme esfuerzo para quienes estaban allí.

Y un año y medio después, esas mismas imágenes tienen otro significado para NACER, la Asociación de Ayuda al Prematuro de Bahía Blanca.

Porque NACER cumple 35 años.

Nada menos que 35 años acompañando a bebés prematuros y, sobre todo, acompañando a sus familias. 35 años de una historia que empezó mucho antes de aquella inundación y que tuvo que demostrar, una vez más, que una institución también puede sostenerse en los momentos en que todo alrededor parece tambalear.

“Fue un año especial, que al cumplir 35 años después de la inundación que sufrimos, tuvimos mucha visibilidad en el sentido de que esas imágenes recorrieron el mundo con las enfermeras acá en el país, los bebés. Y no solo el país, recorrieron el mundo literalmente”, cuenta Mónica Laura, referente de NACER e hija de Gigí Laura, fundadora de la asociación.

La repercusión fue enorme. Tanto que llegaron muestras de solidaridad desde distintos lugares del mundo.

“Ha habido ayuda de Inglaterra, de Estados Unidos, de Canadá. La verdad que la gente se movilizó mucho”, cuenta Mónica.

Pero junto con esa solidaridad apareció también una responsabilidad enorme: decidir cómo utilizar cada aporte para que se transformara en algo concreto para la Neonatología del Hospital Penna.

Y allí hay un dato que para NACER es central: el Penna es la única maternidad pública de Bahía Blanca y de la región, por lo que recibe también numerosas derivaciones.

“Siempre es importante recalcar que el Penna es la única maternidad pública de la región, de Bahía Blanca y de la región. Entonces tenemos muchas derivaciones también”, explica Mónica.

Por eso, cada incubadora, cada equipamiento y cada mejora adquieren una dimensión que excede a la propia ciudad.

Una de las claves de NACER, sostiene Mónica, es la transparencia con la que administra los recursos que recibe. Cada evento, cada aporte y cada dinero que ingresa tiene luego una explicación concreta sobre qué se hizo y qué se compró.

“Eso hace que la gente confíe en nosotros y que nos ayuden también”, dice.

Entre esas ayudas destaca especialmente el acompañamiento de Trafigura Foundation, a través de Refinería Bahía Blanca, que permitió adquirir dos incubadoras de alta generación, las denominadas servocunas. Se trata de equipamiento de un valor aproximado de 50.000 dólares cada una.

Son inversiones importantes para una Neonatología que, además de haber atravesado la inundación, viene sosteniendo durante décadas la atención de bebés que necesitan cuidados especiales desde sus primeros minutos de vida.

Pero para Mónica hay algo que cambió incluso más allá de la tecnología.

“Al mejor nivel de la mejor maternidad del país”, dijo Mónica Laura

“Han cambiado mucho porque la tecnología ha cambiado mucho. Entiendo que estamos al mejor nivel de la mejor maternidad del país”, asegura.

Y en esa evolución también ubica un lugar especial para la residencia de madres y para las voluntarias Lilas, que acompañan a las familias durante el tiempo en que sus bebés permanecen internados.

Porque cuando un bebé nace prematuro, la noticia no se limita a un diagnóstico médico. Para una madre puede significar pasar, de un momento a otro, de imaginar la llegada de su hijo a encontrarse frente a una incubadora, rodeada de máquinas, controles y profesionales.

La vulnerabilidad es enorme.

“Lo que sentimos al estar en la Neo y la residencia de madres es que podemos acompañar a la familia y sobre todo a la mamá, que está muy vulnerable después de recibir la noticia de que su bebé queda en Neo”, explica.

NACER busca estar allí desde el primer momento.

“Acompañamos desde el primer momento para que todo sea más fácil de llevar, la alojamos en nuestra residencia y el grupo de voluntarias Las Lilas se encargan de ayudarla en todo lo que necesita”, cuenta.

Y después pronuncia una frase sencilla que resume buena parte del sentido de la asociación: “Es lindo sentir que no estará sola”.

Tal vez ahí esté una de las grandes razones por las que NACER llegó a los 35 años.

Porque mientras la medicina avanza, aparecen nuevas tecnologías y las posibilidades de atención de los bebés prematuros se multiplican, hay algo que no cambia: la necesidad de una familia de sentirse acompañada.

Mónica habla también de las historias de éxito que se fueron acumulando durante estas tres décadas y media. Son muchas. Tantas que hoy existen adultos que nacieron bajo el acompañamiento de NACER y que ya tienen 35 años.

“Ya hay bebés que nacieron bajo el ala de NACER y que ya hoy tienen 35 años. Son adultos hechos y derechos”, dice.

Ese paso del tiempo permite mirar la tarea desde otra perspectiva. Aquellos bebés diminutos que alguna vez necesitaron una incubadora, cuidados permanentes y padres intentando atravesar el miedo hoy son hombres y mujeres con sus propias historias.

Para NACER, eso representa uno de los mayores orgullos.

“Siempre digo que es tan importante ayudar en este momento porque la vulnerabilidad de un recién nacido y de esos padres es tremenda. Entonces, cómo darle las mismas posibilidades es muy importante, que ese bebé tenga las mismas posibilidades que el que nació en la maternidad más rica del país”, explica Mónica.

Esa frase también parece explicar por qué, después de la inundación, de las imágenes que recorrieron el mundo y de toda la angustia de aquel marzo de 2025, la celebración de los 35 años tiene un significado especial.

La hora de celebrar a lo grande

NACER no solamente llegó hasta acá.

Llegó después de haber estado, una vez más, donde más se la necesitaba.

Ahora toca celebrar.

El martes 20 de octubre, NACER realizará una cena por sus 35 años en el salón Arizu. El encuentro comenzará temprano, pensado también para que puedan participar personas que trabajan al día siguiente, y la organización espera completar todas las entradas.

El servicio gastronómico estará a cargo de Laura Pedersen, mientras que el salón Arizu ofrece generosamente el espacio y todo lo necesario para realizar la celebración. Casamonte aportará la torta y el grupo musical Kumara, que ya acompañó a NACER el año pasado, volverá a poner música a la noche. También habrá rifas.

La intención es que sea una cena para celebrar, pero también una manera de seguir sosteniendo una tarea que necesita de la solidaridad de la comunidad.

Todos, a esta altura, lo saben: detrás de cada equipamiento, de cada residencia, de cada cama disponible y de cada voluntaria que acompaña a una mamá hay una historia que todavía está empezando.

Y quizás eso sea lo más emocionante de estos 35 años.

Que NACER puede mirar hacia atrás y encontrar miles de bebés que crecieron, madres que atravesaron el miedo acompañadas y familias que, en medio de una situación que jamás habían imaginado, encontraron una mano tendida.

Y también puede mirar hacia adelante.

Después de la inundación, de aquellas enfermeras trasladando bebés e incubadoras mientras el agua avanzaba, de las imágenes que dieron la vuelta al mundo y de la solidaridad que llegó desde lugares tan lejanos como Inglaterra, Estados Unidos y Canadá, NACER vuelve a celebrar.

Es que, 35 años después, la asociación sigue estando.

Porque cada vez que un bebé llega antes de tiempo, todavía hay alguien dispuesto a decirle a su mamá lo que quizás más necesita escuchar en ese momento: no vas a estar sola.