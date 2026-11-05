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Pidió ir al baño y se escapó de la comisaría
Logró sacarse las esposas y salir por los patios.
Una mujer de 36 años que se encontraba detenida en la Comisaría Cuarta se dio a la fuga este jueves aprovechando un momento en el que le permitieron ir al baño.
Según pudo saber esta redacción, estaba alojada en la sede policial desde ayer por una causa en la que se le acusa de hurto.
La mujer, al momento de ir al sanitario, logró despojarse de las esposas y escapar los por patios de la Comisaría. La policía inició el protocolo para dar con ella y detenerla nuevamente.
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