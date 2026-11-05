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Consultoras que releva el Banco Central estiman que la inflación de este año cerrará en 30,4%
Los especialistas calcularon que la inflación acumulada durante 2026 alcanzará el 30,4%.
Las consultoras y entidades financieras relevadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) estimaron que la inflación de octubre fue del 1,8% y proyectaron una desaceleración al 1,7% para noviembre. Además, anticiparon que el dólar oficial llegará a $1.590 en diciembre y redujeron considerablemente sus expectativas de crecimiento económico.
Los datos surgen del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), difundido este jueves. Los especialistas calcularon que la inflación acumulada durante 2026 alcanzará el 30,4%, ligeramente por encima de la estimación anterior.
Para diciembre esperan una suba de precios del 1,8%, mientras que durante los primeros meses de 2027 los registros oscilarían entre el 1,6% y el 1,7%. Estas previsiones reflejan las dificultades para perforar el piso del 1% mensual.
En cuanto al tipo de cambio, los analistas proyectaron que el dólar oficial promediará $1.558 en noviembre y alcanzará los $1.590 en diciembre. Para octubre de 2027, antes de las elecciones presidenciales, estimaron una cotización de $1.984,90.
Uno de los datos más relevantes del informe está relacionado con la actividad económica. Las consultoras prevén que el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá apenas un 0,7% durante 2026, lo que representa un recorte de 0,8 puntos porcentuales respecto de la encuesta anterior.
A comienzos del año, las expectativas apuntaban a una expansión del 3,5%, pero el comportamiento en "serrucho" de la economía obligó a revisar las previsiones.
Para el tercer trimestre estimaron una contracción del 2,3%, seguida de una recuperación del 2% entre octubre y diciembre, que permitiría superar la denominada "recesión técnica".
Respecto del empleo, calcularon que la desocupación alcanzará el 7,8% durante el último trimestre del año.
Finalmente, proyectaron un superávit comercial de USD 27.761 millones y un resultado primario positivo de $15,1 billones para el sector público nacional.
Con información de Infobae
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