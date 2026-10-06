Intendente de Monte y dueños de inmuebles frente al mar se reúnen por financiación de obras

Las dos ciclogénesis que golpearon a Monte Hermoso durante este año volvieron a encender las alarmas por el deterioro del frente costero y llevaron al Municipio a avanzar en un plan de intervención de mayor escala.

El intendente Hernán Arranz y el secretario de Obras Públicas, Marcos Fernández, mantuvieron una reunión en un hotel céntrico de Bahía Blanca con propietarios de departamentos y viviendas ubicadas frente al mar para analizar alternativas y comenzar a consensuar una estrategia de reparación y protección de la costa.

"Fuimos convocados por los propietarios de los departamentos y propiedades frente al mar, obviamente con algo que nos moviliza a todos, que son las últimas ciclogénesis que hemos sufrido", explicó Arranz.

El jefe comunal señaló que el Municipio viene trabajando en el tema desde mayo y que ya cuenta con una propuesta preliminar, aunque todavía debe ser consensuada con los contribuyentes y con los equipos técnicos.

"Nosotros tenemos un plan y lo queremos consensuar con los contribuyentes. La propuesta la vamos a generar entre todos", sostuvo.

El proyecto se encuentra en elaboración junto con la Universidad Nacional del Sur y el Instituto Argentino de Oceanografía (IADO). Según explicó Arranz, la intención es avanzar en una intervención "más robusta" que permita afrontar eventos meteorológicos que, según advirtieron desde la comuna, se volvieron mucho más frecuentes.

Fernández remarcó justamente ese cambio de escenario. "Nosotros teníamos ciclogénesis o grandes temporales cada diez años, hoy los tenemos cada cuatro meses, así que claramente para nosotros cambió el punto de vista", afirmó.

El funcionario indicó que en los próximos días continuarán las reuniones con la UNS y el IADO para definir un planteo técnico concreto, que luego deberá ser validado por el Comité de Emergencia de Monte Hermoso.

Mientras tanto, el Municipio mantiene tareas de limpieza, recuperación de arena, reparación de geotextiles y reconstrucción de pasarelas de madera para garantizar la accesibilidad a la playa.

"Los geotextiles son un poco los que han frenado el avance del mar. En eso estamos trabajando continuamente", explicó Fernández.

El principal obstáculo, sin embargo, es económico. El secretario de Obras Públicas reconoció que el plan que se evalúa requiere un financiamiento que supera ampliamente las posibilidades del presupuesto municipal.

"El plan consta claramente de un financiamiento que excede a las capacidades del Municipio, que excede también las capacidades de Provincia y Nación", sostuvo.

En ese sentido, señaló que el fondo nacional al que tradicionalmente se recurría para este tipo de intervenciones no se encuentra disponible. Según Fernández, la situación fue planteada ante el ministro del Interior, Diego Santilli, quien informó que esos recursos no están actualmente habilitados por razones presupuestarias y políticas.

Por ese motivo, el Municipio comenzó a dialogar directamente con los propietarios del frente costero para analizar posibles mecanismos de financiamiento.

Arranz aclaró que todavía no existe un presupuesto definitivo porque el proyecto técnico continúa en desarrollo. "Todavía estamos desarrollando el proyecto, todavía no tenemos presupuesto, obviamente, sin tener el proyecto", indicó.

La intención de la comuna es cerrar primero una propuesta técnica consensuada y luego avanzar sobre la forma de financiar una obra que permita dar una respuesta más duradera ante temporales que, en los últimos meses, mostraron una capacidad de daño muy superior a la habitual.