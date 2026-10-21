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Motociclista chocó contra auto estacionado y terminó en el hospital
Ocurrió anoche en Universitario. El conductor sufrió una lesión en una mano y debió recibir puntos de sutura. El test de alcoholemia dio negativo.
Un motociclista resultó herido durante la noche de este martes luego de chocar contra un automóvil que se encontraba estacionado en el Barrio Universitario.
El accidente se produjo alrededor de las 23.25 en Zapiola al 1100, cuando Agustín Julián Chiovetta, quien circulaba a bordo de una motocicleta Honda, impactó contra un Volkswagen Suran que estaba estacionado y sin ocupantes.
Como consecuencia del choque, el conductor del rodado menor sufrió una lesión en una mano y debió ser asistido por personal sanitario.
Una ambulancia del servicio de emergencias lo trasladó al Hospital Municipal para que recibiera puntos de sutura. Según informaron fuentes policiales, el motociclista se encontraba fuera de peligro.
En el lugar también trabajaron efectivos del Comando de Patrullas, personal de Defensa Civil e inspectores de Tránsito municipal. Los agentes realizaron el correspondiente control de alcoholemia, que arrojó resultado negativo.
Sin embargo, se labró un acta de infracción por falta de documentación. Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Segunda.
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