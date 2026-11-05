Un pueblo desolado tras el cierre de la Papelera: "Nos queremos morir acá, pero no sé qué vamos a hacer"

Trabajadores y representantes sindicales de Papelera del Sur realizaron una asamblea en Tornquist para analizar la situación tras el anuncio del cierre de la empresa, en una reunión marcada por la angustia ante su nueva realidad.

Gustavo Lanaro, secretario general del Sindicato de Papeleros, señaló entre lágrimas que alrededor de 110 afiliados estarían directamente afectados, además del personal fuera de convenio. También explicó que la empresa les comunicó que abonaría las indemnizaciones, antigüedad, preaviso, vacaciones, aguinaldo y un 15% adicional.

"Uno nació acá, piensa morirse acá y creo que estamos todos en la misma situación, no nos queremos ir de acá, no sé qué vamos a hacer. Nunca pensé que, como secretario y creo que ninguno de mis compañeros de comisión, íbamos a tener que anunciar esto", señaló Lanaro ante la concurrencia y visiblemente afectado.

El dirigente remarcó que, más allá de las indemnizaciones, la principal preocupación sigue siendo la pérdida de los puestos de trabajo y el futuro de las familias que dependen de la actividad de la fábrica.

Papelera del Sur anunció el cierre definitivo de su planta industrial, una decisión que tendrá consecuencias para numerosas actividades comerciales y de servicios de Tornquist. La medida fue comunicada este jueves a los representantes sindicales durante una reunión realizada en Bahía Blanca con responsables del área de Recursos Humanos de Interpac, el grupo empresario al que pertenece la fábrica.

En la asamblea de trabajadores, Lanaro se refirió también a los mensajes con críticas que recibieron en redes sociales: "En vez de solidarizarse con nosotros. Todos tenemos hijos y familia".

El dirigente sindical reiteró que este viernes a las 11 horas habrá una audiencia convocada de oficio por el Ministerio de Trabajo de la Provincia, con acompañamiento sindical, para analizar la situación y evaluar alternativas.

Con información de Noticias Tornquist