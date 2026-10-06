Tras la reunión con vecinos, Arranz habló de aporte que harían los frentistas

El intendente de Monte Hermoso, Hernán Arranz, confirmó que el Municipio analiza que los propietarios de inmuebles ubicados sobre la primera línea de mar participen del financiamiento de una futura obra de contención en el frente costero.

La posibilidad fue planteada luego de la reunión que mantuvo este martes en Bahía Blanca con vecinos propietarios de departamentos y viviendas frente al mar, en medio de la preocupación por los daños provocados por las últimas ciclogénesis. El encuentro tuvo como eje tanto la futura solución técnica como la manera de afrontar una inversión que excederá las posibilidades del presupuesto comunal.

En diálogo con el programa Hora Pico, por La Brújula 24, Arranz sostuvo que el encuentro dejó una impresión "muy buena" y destacó que, aunque surgieron criterios diferentes, el objetivo es avanzar mediante el diálogo. "Lo que estamos buscando es el diálogo para avanzar sobre lo que queremos hacer, sobre el plan que tenemos. Después, si pone el frentista y no pone el que está a cinco cuadras del mar, eso lo veremos, lo charlaremos y lo discutiremos", afirmó.

El jefe comunal diferenció las tareas de reconstrucción y mantenimiento general de la intervención estructural que se proyecta para proteger a los inmuebles más expuestos. Según explicó, trabajos como el parquizado, la iluminación, las escaleras, los accesos a la playa y los mangrullos de guardavidas continuarían siendo afrontados con recursos municipales.

En cambio, respecto de la futura obra de mayor escala, Arranz fue más específico: "Nosotros lo que queremos es hacer algo fuerte como para asegurar las estructuras de los que tienen su casa en la primera línea de mar". Ante la consulta sobre si el costo recaería inicialmente sobre esos propietarios, respondió: "En principio", aunque aclaró que todavía deberá ser discutido.

Hasta ahora, explicó, la reconstrucción realizada después de los temporales fue solventada prácticamente en su totalidad con fondos de los contribuyentes de Monte Hermoso, excepto por un subsidio de $300 millones otorgado por la Cámara de Diputados bonaerense.

Uno de los vecinos que participó de la reunión señaló que no hubo una propuesta concreta de aumento de tasas ni de una contribución especial, aunque admitió que quedó planteada la necesidad de encontrar recursos adicionales. Entre las alternativas mencionadas aparecieron créditos privados, mecanismos público-privados y algún esquema de participación de los contribuyentes.

La definición económica, sin embargo, quedará supeditada al proyecto técnico. El Municipio trabaja junto con la Universidad Nacional del Sur y el Instituto Argentino de Oceanografía (IADO) para establecer qué tipo de intervención es la más conveniente ante un escenario de temporales más frecuentes y erosión costera.

Arranz adelantó que, mientras continúa ese análisis, el objetivo inmediato será garantizar la accesibilidad y la seguridad en las playas durante el verano. La segunda ciclogénesis destruyó gran parte de las reparaciones realizadas después del primer temporal, entre ellas unos 1.600 camiones de arena que habían sido volcados sobre el sector afectado.

La intervención definitiva no estará lista para esta temporada. El intendente señaló que la intención es tomar decisiones durante los próximos meses, atravesar el verano y, "si está todo en línea", comenzar con los trabajos de mayor magnitud a partir de marzo.

Arranz también volvió a cuestionar la falta de asistencia financiera de Nación y Provincia para una obra de estas características. Señaló que la comuna obtuvo un leasing bonaerense a una tasa reducida para adquirir maquinaria, pero consideró poco probable acceder a créditos para financiar el proyecto costero.

El debate se abre después de que especialistas advirtieran que la respuesta no puede limitarse a reconstruir lo destruido. El geólogo Gerardo Perillo, investigador del CONICET, explicó que la urbanización modificó la dinámica natural de la playa y que cualquier intervención solo podrá mitigar el proceso de erosión, no eliminarlo.