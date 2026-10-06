El Municipio simplificará los trámites de habilitaciones y reforzará controles

El Municipio de Bahía Blanca avanza con una reorganización de las áreas vinculadas con habilitaciones, inspecciones y fiscalización, que incluirá la creación de una Agencia de Regulación, Control y Habilitaciones y la actualización de normativas que llevan varias décadas vigentes.

La iniciativa contempla el envío al Concejo Deliberante de un proyecto para reemplazar el actual Código de Habilitaciones, vigente desde 1993, y la elaboración de un nuevo Código de Edificación, cuyo marco normativo tiene 58 años de antigüedad.

Según se informó oficialmente, el objetivo es simplificar los trámites, ordenar los procedimientos administrativos y mantener los controles sobre las actividades comerciales, industriales y de servicios.

La nueva Agencia de Regulación, Control y Habilitaciones quedará a cargo de Javier Prenassi, abogado que actualmente se desempeña como subsecretario de Prevención, Enlace y Comunicación dentro del Ejecutivo municipal.

El organismo concentrará la gestión de las habilitaciones comerciales e industriales, además de las tareas de verificación, inspección y fiscalización que actualmente dependen de distintas estructuras municipales.

Desde el Ejecutivo sostienen que la integración permitirá coordinar los controles y mejorar la capacidad de respuesta, además de ordenar los circuitos administrativos vinculados con las condiciones de seguridad, higiene y salubridad exigidas para cada actividad.

La modificación forma parte de un proceso más amplio de actualización normativa que impulsa el Municipio y que apunta a revisar regulaciones y procedimientos que, en algunos casos, permanecen vigentes desde hace varias décadas.