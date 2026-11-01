Federal A: Olimpo ya tiene rival para los cuartos de final de la Reválida

Olimpo ya conoce su próximo desafío en el Torneo Federal A. Tras eliminar a Gimnasia de Concepción del Uruguay, el conjunto bahiense se medirá con Kimberley de Mar del Plata por la cuarta etapa de la Reválida.

El equipo dirigido por Carlos Mungo viene de imponerse por 1 a 0 en el estadio Roberto Carminatti, con gol de Cristian Amarilla, y selló su clasificación tras el empate sin goles registrado en la ida.

La serie comenzará el domingo 8 de noviembre en Mar del Plata, mientras que la revancha se disputará el domingo 15 en Bahía Blanca. Olimpo definirá como local y tendrá ventaja deportiva: en caso de igualdad en puntos y diferencia de goles, avanzará por su mejor ubicación.

El Aurinegro buscará superar una nueva instancia para mantenerse en carrera por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

Los otros cruces

La cuarta etapa de la Reválida tendrá otras tres series: Cipolletti enfrentará a Juventud Antoniana, Alvarado se medirá con Sarmiento de La Banda y Gimnasia de Chivilcoy jugará ante Douglas Haig de Pergamino.

Los cuatro ganadores avanzarán a la siguiente ronda, en una etapa decisiva para los equipos que mantienen vivo el sueño del ascenso.