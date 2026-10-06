Monte Hermoso: "La playa está anclada por las construcciones y por eso se achica"

El geólogo e investigador del Conicet Gerardo Perillo advirtió que no existe una solución definitiva para detener el avance del mar sobre la costa de Monte Hermoso y sostuvo que cualquier obra que se realice deberá ser evaluada y adaptada con el paso del tiempo, ante el agravamiento de los fenómenos climáticos y la erosión de las playas.

En diálogo con el programa Bahía Hoy, por La Brújula 24, el especialista analizó la situación del frente costero del balneario, mientras el intendente Hernán Arranz y el secretario de Obras Públicas, Marcos Fernández, mantenían una reunión con propietarios de inmuebles ubicados frente al mar para discutir alternativas de protección y posibles mecanismos de financiamiento.

"Lo que hacemos, tanto desde la Universidad como del IADO, es asesorar a la Municipalidad sobre la situación de la playa y por las condiciones meteorológicas, y sobre cuáles serían las obras más adecuadas para mitigar el problema", explicó.

Sin embargo, aclaró que "no existe la respuesta o la solución definitiva a ese problema" y que cualquier intervención debe modificarse a medida que evolucionen las condiciones climáticas y geomorfológicas.

Consultado sobre si es posible frenar el avance del mar, Perillo fue categórico: "No, para nada". Además, anticipó que las tormentas y los episodios de ciclogénesis serán cada vez más frecuentes e intensos, lo que aumentará la presión sobre las construcciones levantadas junto a la costa.

El investigador también se refirió a las proyecciones sobre el aumento del nivel del mar hacia finales de siglo. Según explicó, los escenarios internacionales contemplan incrementos significativos que podrían alcanzar valores extremos cercanos a los dos metros, aunque aclaró que las consecuencias dependerán de las características de cada región.

En ese contexto, señaló que un aumento de esa magnitud podría colocar el nivel medio del mar por encima de la altura que actualmente tiene la rambla de Monte Hermoso. De todos modos, remarcó que se trata de escenarios de largo plazo, sujetos a las condiciones físicas y a la evolución de la costa.

Uno de los principales problemas, según explicó, es el crecimiento inmobiliario sobre sectores que antiguamente estaban ocupados por médanos, fundamentales para la recuperación natural de las playas.

"Me sacaron el almacén de arena que es el médano y, como no tengo de dónde sacar arena, esa arena que se va por las tormentas no vuelve", graficó.

Perillo recordó que décadas atrás Monte Hermoso y otros balnearios de la región contaban con playas considerablemente más extensas. Sin embargo, la construcción de edificios, la eliminación de médanos y las modificaciones del ambiente costero terminaron alterando ese equilibrio natural.

También explicó que, históricamente, las playas y los médanos se desplazaban hacia el interior del continente cuando subía el nivel del mar y avanzaban en sentido contrario cuando descendía.

"Ahora, cuando avanzo, me encuentro con una pared, literalmente una pared de edificios, de ramblas, de construcciones y muros que me anclan al sistema. Por lo tanto, en lugar de moverme, me estoy achicando. La playa se está achicando", describió.

Respecto de las obras que se analizan actualmente, el científico aclaró que su participación se limita al asesoramiento técnico y que la decisión final corresponderá a las autoridades municipales y a los sectores involucrados.

También señaló que no había recibido una convocatoria para participar de la reunión que se desarrollaba este martes con los propietarios de inmuebles frente al mar, aunque consideró posible que allí se estuvieran analizando los informes elaborados por los investigadores.

El encuentro se produjo después de las dos ciclogénesis que afectaron a Monte Hermoso durante este año y provocaron nuevos daños en el frente costero. El Municipio trabaja junto con la Universidad Nacional del Sur y el Instituto Argentino de Oceanografía en una propuesta de intervención de mayor escala, cuyo costo superaría ampliamente las posibilidades presupuestarias de la comuna.

Mientras se define el proyecto y su financiamiento, Perillo insistió en que el problema excede a Monte Hermoso y alcanza a numerosas ciudades balnearias del mundo, donde el desarrollo urbano avanzó sobre espacios que antes permitían la adaptación natural de las playas.

Su conclusión fue que las obras podrán ofrecer protección y reducir los daños, pero no eliminar el problema de fondo: el avance del mar y la transformación permanente de la costa.