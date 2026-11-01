Destacada B
Lo buscaban por una causa de abuso sexual y cayó en un control en la ruta
El hombre fue interceptado por la Policía Rural en el cruce de la Ruta 3 con la 249, en Coronel Rosales.
Un hombre que tenía un pedido de captura vigente por una causa de abuso sexual agravado fue detenido este domingo durante un operativo de control vehicular realizado en el partido de Coronel Rosales.
El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Comando de Prevención Rural (CPR), quienes interceptaron un automóvil Chevrolet en la intersección de las Rutas Nacionales 3 y 249.
Al identificar al conductor y consultar sus datos en el sistema informático policial, los uniformados constataron que registraba un pedido de captura activo en una causa caratulada como "abuso sexual agravado".
La orden había sido emitida en el marco de una investigación que tramita ante el Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial de Dolores, con sede en Villa Gesell.
Tras confirmar la situación judicial del hombre, los efectivos se comunicaron con el magistrado interviniente, quien dispuso su inmediata detención.
Finalmente, el sospechoso quedó a disposición de la Justicia requirente, mientras se realizaron las actuaciones correspondientes para avanzar con el procedimiento judicial.
Lo buscaban por una causa de abuso sexual y cayó en un control en la ruta
Superclásico en la Bombonera: Boca gana 1-0 y River juega con uno menos
Sansinena y Dublin cerraron el año ganando en la Liga del Sur
Boca y River con formaciones confirmadas para el Superclásico
Milei convocó a todo el arco político para recibir al papa León XIV en el Palacio Libertad
Más Leídas
-
Deportes22 horas ago
Villa Mitre fue goleado por Douglas y se despidió del año
-
Destacada C7 horas ago
Murió un hombre al ser atropellado por una camioneta
-
Noticias B23 horas ago
El Municipio estima aumento de hasta 120% en la boleta del gas tras la exclusión de la Zona Fría
-
De Ayer a Hoy20 horas ago
El empresario de la mesa chica del poder que no quiso entrar en política
-
Noticias A6 horas ago
Operativo por Halloween en Bahía: 44 vehículos retenidos y 5 alcoholemias positivas
-
Deportes22 horas ago
Habrá desempate por el descenso entre Sporting y La Armonía
-
Noticias B21 horas ago
Astrofísico argentino que trabaja con el Nobel de Física relató cómo estudia el universo desde el hielo antártico
-
Deportes19 horas ago
Olimpo ganó con lo justo y avanzó en la Reválida