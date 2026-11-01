Lo buscaban por una causa de abuso sexual y cayó en un control en la ruta

Un hombre que tenía un pedido de captura vigente por una causa de abuso sexual agravado fue detenido este domingo durante un operativo de control vehicular realizado en el partido de Coronel Rosales.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Comando de Prevención Rural (CPR), quienes interceptaron un automóvil Chevrolet en la intersección de las Rutas Nacionales 3 y 249.

Al identificar al conductor y consultar sus datos en el sistema informático policial, los uniformados constataron que registraba un pedido de captura activo en una causa caratulada como "abuso sexual agravado".

La orden había sido emitida en el marco de una investigación que tramita ante el Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial de Dolores, con sede en Villa Gesell.

Tras confirmar la situación judicial del hombre, los efectivos se comunicaron con el magistrado interviniente, quien dispuso su inmediata detención.

Finalmente, el sospechoso quedó a disposición de la Justicia requirente, mientras se realizaron las actuaciones correspondientes para avanzar con el procedimiento judicial.