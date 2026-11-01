"No te arrepientas porque se picó": así fue el tenso cruce entre la China Ansa y Maratea en TV

Santiago Maratea y China Ansa protagonizaron un fuerte cruce durante el tradicional segmento del "frente a frente" en PH, Podemos Hablar (Telefe), cuando la periodista puso sobre la mesa las colectas solidarias que lleva adelante el influencer.

Todo comenzó cuando Ansa le propuso ponerse en el lugar de quienes habían aportado dinero a sus campañas y pensar qué reclamo le haría a Santiago Maratea. "No se me ocurre. Siempre se cumplieron todos los objetivos", respondió él. Ante una nueva consulta, fue todavía más contundente: "Le diría gracias. ¿Es muy descabellada mi respuesta?".

Sin embargo, la conversación cambió de tono cuando la conductora mencionó el proyecto de un refugio para perros, cuya situación consideró inconclusa. "¿Vos sos periodista, no?", retrucó Maratea, visiblemente molesto. Y enseguida cuestionó la manera en que Ansa se había informado sobre el tema: "Averiguar a través de los mismos medios es casi un oxímoron, con lo que mienten los periodistas".



Lejos de terminar ahí, el intercambio fue subiendo de temperatura. La periodista aclaró que no estaba acusándolo de nada y defendió su investigación. Pero Maratea insistió en poner en duda cuánto sabía realmente sobre la iniciativa. "¿Qué hiciste? ¿Qué trabajo hiciste, perdón?", lanzó, antes de asegurar que, si profundizaban en los detalles, probablemente quedaría en evidencia su falta de información.

Ansa intentó explicar que la consigna apuntaba a invertir los roles y que incluso le daba la posibilidad de recibir un reconocimiento por su trabajo solidario. El influencer no compró esa interpretación. "La primera pregunta que hiciste la respondí y la segunda también. Pero seguiste un poco más allá, China. Dale, tampoco nos hagamos los inocentes", disparó, convencido de que la conductora buscaba llevarlo hacia una respuesta determinada.

Con el clima cada vez más incómodo, la periodista propuso retomar el juego desde el principio. Maratea se negó y dejó en claro que estaba dispuesto a seguir contestando mientras el conductor Andy Kusnetzoff se lo permitiera.

El momento más picante llegó sobre el cierre, cuando Maratea le lanzó una última frase: "No te arrepientas ahora porque se picó, porque si no es como que tirás la piedra y escondés la mano". Ansa negó haberse arrepentido y sostuvo que nunca había buscado confrontarlo.

Durante la semana se supo que la tensión fue tal que la producción tuvo que interrumpir momentáneamente la grabación del programa para intentar calmar los ánimos. El enfrentamiento, que comenzó con una simple pregunta sobre las colectas solidarias, terminó convirtiéndose en uno de los momentos más incómodos de la emisión, dejando en evidencia que las diferencias entre ambos iban mucho más allá de la consigna propuesta.

Con información de Infobae