Investigan si los ladrones de la pañalera de Punta Alta son militares

La investigación por el violento asalto a una pañalera de Punta Alta tomó un nuevo rumbo. Los investigadores analizan la posibilidad de que los delincuentes que protagonizaron el ataque tengan formación militar o pertenezcan, o hayan pertenecido, a alguna fuerza de seguridad.

El episodio ocurrió el sábado, alrededor de las 22, en un comercio ubicado en José Ingenieros al 2200. Tres hombres encapuchados, vestidos con prendas camufladas similares a uniformes de Infantería y fuertemente armados, ingresaron al local y sustrajeron dinero. Cuando llegó la Policía, hubo un enfrentamiento a tiros y los asaltantes utilizaron al propietario como escudo humano para escapar.

Sin embargo, las características del golpe despertaron más preguntas que certezas. Una de las principales dudas tiene que ver con el objetivo elegido: una pañalera de barrio, a esa hora de la noche, no parece un blanco que justifique tal despliegue de personas y armamento. Por ese motivo, los investigadores no descartan que los delincuentes estuvieran buscando algo distinto del dinero de la recaudación. Otra de las hipótesis es que haya existido un error de cálculo en la planificación o, incluso, que los asaltantes se hayan confundido de víctima.

También llamó la atención la modalidad utilizada durante la fuga. Los delincuentes tomaron al comerciante como rehén y lo emplearon como escudo para evitar que los policías pudieran intervenir. Es una maniobra poco habitual en robos a comercios de estas características.

Otro elemento que está siendo evaluado es la forma en que los asaltantes efectuaron los disparos. Los investigadores consideran llamativo que, pese a contar con armas de importante poder de fuego, aparentemente no hayan disparado con la intención de matar a los efectivos. Esa conducta alimenta la sospecha de que podrían tener algún tipo de entrenamiento en el manejo de armas y situaciones de enfrentamiento.

De todos modos, hasta el momento no existen confirmaciones sobre una eventual vinculación de los sospechosos con instituciones militares o policiales. Por ahora, se trata de una línea de investigación que deberá ser respaldada por pruebas.

Mientras tanto, personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI) y de la Policía Comunal trabaja en la reconstrucción del recorrido que realizaron los ladrones antes y después del asalto, con el objetivo de determinar cómo llegaron al lugar y qué camino utilizaron para escapar.

Las imágenes de las cámaras de seguridad y los videos registrados por vecinos son elementos centrales para avanzar en esa tarea. Las grabaciones muestran a los tres hombres armados, el enfrentamiento con los policías y los momentos de extrema tensión que atravesó el comerciante.

Los asaltantes finalmente liberaron a la víctima y huyeron por los patios traseros de las casas cercanas. Tanto el propietario de la pañalera como los efectivos policiales resultaron ilesos.

La principal incógnita que intentan resolver los investigadores es por qué un grupo con semejante capacidad operativa eligió una pañalera de barrio para cometer un robo. Una pregunta que, por ahora, mantiene abiertas distintas hipótesis sobre el verdadero objetivo del ataque.