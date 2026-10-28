La región
Robó carne de un comercio y lo detuvieron cuando intentaba venderla en otros negocios
Un joven de 19 años fue arrestado tras un robo en una carnicería de Buchardo y De la Madre, en Punta Alta. La Policía lo identificó mediante cámaras de seguridad y lo vinculó con otro hecho ocurrido días atrás en una vinoteca.
Un joven de 19 años fue detenido este miércoles, acusado de robar varios cortes de carne de un comercio ubicado en la intersección de Buchardo y De la Madre, en la ciudad de Punta Alta.
El sospechoso fue identificado como Agustín Cotta, quien, según informaron fuentes policiales, habría intentado vender la mercadería sustraída en distintos negocios de la zona antes de ser detenido.
El hecho ocurrió durante la mañana y motivó una investigación a cargo de efectivos del Destacamento Norte y del Grupo Táctico Operativo. A partir de declaraciones testimoniales y del análisis de cámaras de seguridad, los investigadores lograron identificar al presunto autor.
Poco antes del mediodía, los uniformados concretaron su captura. De acuerdo con el relato oficial, el joven llevaba la misma vestimenta que había utilizado al momento de cometer el robo.
Durante el procedimiento se secuestraron prendas de vestir vinculadas con el episodio. En tanto, la Policía continúa con las tareas investigativas para recuperar los cortes de carne sustraídos.
Además, los investigadores señalaron que Cotta estaría involucrado en otro robo ocurrido el pasado 21 de octubre, en la vinoteca La Nueva Roma, ubicada en Jujuy al 1300, a unas tres cuadras del lugar del último hecho.
Según indicaron, en aquella oportunidad también se había establecido su presunta participación mediante las imágenes registradas por cámaras de seguridad.
Tras ese episodio, se realizó un allanamiento en su domicilio, donde se secuestró la ropa que habría usado durante el robo. En ese procedimiento, el joven también había sido detenido por resistencia a la autoridad.
En ambas investigaciones interviene la UFIJ N.º 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca, junto con la Ayudantía Fiscal de Coronel Rosales.
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