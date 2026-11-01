Deportes
Huracán sufrió en Piedritas, pero está en semifinales
El Globo cayó 2 a 0 ante Santa Rita, aunque hizo valer el 3-0 conseguido en la ida y sigue en carrera por el ascenso al Federal A. En la próxima instancia enfrentará a Ferro de General Pico.
Huracán de Ingeniero White consiguió el pasaje a las semifinales de la Región Pampeana Sur del Torneo Federal Amateur. Pese a caer 2 a 0 frente a Santa Rita en Piedritas, el equipo de Mauro Brunelli se impuso en el resultado global por 3 a 2.
Alejo Ponzi, a los 3 minutos, y Brian Mendoza, a los 73, marcaron los goles del local. El encuentro, además, estuvo demorado en el inicio del segundo tiempo por un alerta naranja.
En la próxima instancia, el Globo se medirá con Ferro de General Pico, que eliminó a All Boys de Trenel tras ganar ambos partidos por 1 a 0.
Las otras llaves
Deportivo Norte y Quilmes igualaron 0 a 0 en el duelo marplatense, resultado que le permitió avanzar a Deportivo Norte tras repetir el marcador de la ida.
Por su parte, Racing de Olavarría venció 1 a 0 como visitante a Estudiantes y se clasificó con un global de 3 a 2, luego del empate 2 a 2 en el primer encuentro.
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