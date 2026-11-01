Murió un hombre al ser atropellado por una camioneta

Un hombre de 54 años murió durante la noche del sábado tras ser atropellado por una camioneta en uno de los accesos a Bahía Blanca.

El trágico episodio ocurrió en la zona de Marcos Mora y El Benteveo, donde la víctima, identificada como Ricardo Maldonado, fue embestida por un vehículo cuando intentaba cruzar la calzada.

Según la información policial, Maldonado fue impactado por una camioneta Chery Tiggo, conducida por Esteban David Jonar, 49 años.

A raíz del fuerte impacto, la víctima sufrió heridas que le provocaron la muerte. Personal de emergencias acudió al lugar y constató su fallecimiento.

En el sector trabajaron efectivos policiales, personal de Defensa Civil y agentes de Control de Tránsito, mientras que también se solicitó la presencia de peritos para determinar las circunstancias del accidente.