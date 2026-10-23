Libertarios y kirchneristas dejan al borde de la destitución a Nebot tras confesar su adicción

El intendente de Saavedra, Matías Nebot, quedó este viernes un paso más cerca de una posible destitución, después de que concejales de distintos sectores de la oposición, entre ellos La Libertad Avanza y el justicialismo, respaldaran las conclusiones de la comisión investigadora constituida tras su reconocimiento público de que es una persona con problemas de adicción en recuperación.

Durante una sesión especial, el Concejo Deliberante aprobó por 11 votos contra 2 la calificación de gravedad de los hechos atribuidos al jefe comunal, una resolución que permite avanzar hacia una nueva instancia en la que podría resolverse su suspensión o destitución.

La decisión no implica la salida inmediata de Nebot de la Municipalidad, pero representa un paso determinante dentro del procedimiento administrativo iniciado meses atrás.

La ofensiva contra el intendente fue impulsada por concejales de La Libertad Avanza, el justicialismo, la Unión Cívica Radical, Distrito Futuro y Unión y Libertad, que cuestionaron su conducta durante el período en el que reconoció haber consumido drogas mientras ya ejercía funciones públicas.

En el círculo íntimo de Nebot sospechan que detrás de este procedimiento existe un acuerdo entre sectores libertarios y kirchneristas para desplazarlo del Poder Ejecutivo y quedarse con el control político de la comuna. Se trata de una interpretación que circula entre sus allegados, sin que hasta el momento se hayan presentado pruebas públicas de ese supuesto pacto.

La controversia comenzó el 17 de julio, durante una actividad sobre prevención de adicciones organizada por el Municipio en Pigüé. En aquella oportunidad, el intendente sorprendió a los presentes al revelar públicamente su situación personal. "Para mí es bastante difícil saber por dónde empezar, pero voy a arrancar por donde me salga del corazón. Yo llevo 308 días sin consumir", expresó entonces.

Su testimonio generó repercusión nacional y abrió un debate entre quienes destacaron la valentía de reconocer públicamente una problemática de salud y aquellos que comenzaron a cuestionar su capacidad para ejercer el cargo.

Días después, en una entrevista con La Brújula 24, Nebot defendió su decisión de hablar sobre el tema y aseguró que su intención era ayudar a otras personas que atravesaran situaciones similares. "Decir la verdad te hace libre", sostuvo en aquella conversación, en la que también se refirió al proceso de recuperación que venía transitando.

Sin embargo, las declaraciones derivaron en la conformación de una comisión investigadora en el HCD, destinada a evaluar su conducta e idoneidad para continuar al frente del Ejecutivo. Los sectores opositores plantearon interrogantes sobre las decisiones que pudo haber tomado en el período en que consumía sustancias y sobre la eventual existencia de incumplimientos de sus obligaciones como funcionario público.

Entre los cuestionamientos también apareció la circunstancia de que el intendente habría adquirido sustancias ilegales mientras ejercía su cargo, aunque no existe una causa penal en su contra por estos hechos.

El procedimiento abierto en el ámbito municipal es de carácter administrativo y político, y se desarrolla bajo las disposiciones de la Ley Orgánica de las Municipalidades bonaerenses.

La defensa de Nebot y la posibilidad de una destitución

La resolución de este viernes no tiene como consecuencia automática la separación del intendente. El procedimiento deberá continuar con las instancias correspondientes y Nebot tendrá derecho a ejercer su defensa con la asistencia de sus abogados.

El jefe comunal ya había comparecido ante la comisión investigadora a fines de septiembre, acompañado por sus representantes legales, y posteriormente amplió sus descargos. Su defensa, a cargo de los abogados Bárbara Sager y Leonardo Gómez Talamoni, cuestionó desde el comienzo la legitimidad del procedimiento y sostuvo que la investigación estaba centrada en una cuestión relacionada con la salud del intendente, sin que se hubieran acreditado irregularidades concretas en el ejercicio de sus funciones.

Pacto entre libertarios y kirchneristas. Concejales de Saavedra calificaron la conducta del intendente @Matias_19_89 de "grave" y lo dejaron al borde de la destitución. El alcalde había confesado ser adicto en recuperación. pic.twitter.com/ICpXVa0KZi — Germán Sasso (@SassoGerman) October 23, 2026

En declaraciones anteriores a este medio, Sager advirtió que los ediles estaban apuntando a cuestiones personales y no a hechos vinculados directamente con la administración municipal. Los letrados también señalaron que existe una intencionalidad política detrás del proceso y defendieron la continuidad institucional del mandatario elegido por los vecinos en 2023.

Con la decisión adoptada este viernes, el Concejo Deliberante quedó habilitado para avanzar hacia una sesión especial, prevista para comienzos de noviembre, en la que podría definirse la continuidad de Nebot al frente del distrito.