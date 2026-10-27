La región
Detuvieron a un hombre acusado de robar en un club de Puan
El sospechoso, de 28 años, fue localizado en Carhué. La Policía secuestró un Fiat Palio que habría sido utilizado para cometer el hecho.
Un hombre de 28 años fue detenido este martes en Carhué acusado de haber participado en un robo cometido en la sede del Club Erize, ubicado en el partido de Puan.
El procedimiento se realizó alrededor luego de una investigación iniciada a partir de una denuncia presentada el pasado 21 de octubre.
Según informó la Policía, desconocidos habían violentado una puerta trasera de la institución, y sustraído bebidas alcohólicas, un calefactor a gas, una garrafa de 10 kilos, llaves térmicas y cableado exterior.
Personal de la Comisaría Primera de Puan llevó adelante el relevamiento de cámaras de seguridad, tomó declaraciones testimoniales y realizó distintas tareas de campo que permitieron identificar como presunto autor a Iván Barbado, de 28 años y oriundo de Carhué.
Con los elementos reunidos, el Juzgado de Garantías N°4 del Departamento Judicial Bahía Blanca autorizó el allanamiento y la detención del sospechoso.
Durante el operativo realizado en su domicilio, los efectivos concretaron la captura y secuestraron un Fiat Palio, que, de acuerdo con los investigadores, habría sido utilizado para cometer el robo.
La causa cuenta con la intervención de la Ayudantía Fiscal de Puan, a cargo de Ana Cafasso. Desde la Policía indicaron además que Barbado posee antecedentes vinculados con una causa por venta de estupefacientes.
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