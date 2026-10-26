Anuncian cortes parciales y desvíos en la Ruta 51 por trabajos a la altura de Corti

La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Región XI, anunció que se realizarán cortes parciales de tránsito y desvíos sobre la Ruta Provincial 51, a la altura del paraje Corti, debido a trabajos en el cruce ferroviario.

Según informó Noticias Radio Reflejos, las tareas se desarrollarán en el paso a nivel correspondiente a las vías de Ferrosur Roca, en uno de los sectores utilizados habitualmente por quienes ingresan y salen de Bahía Blanca.

La intervención obligará a modificar temporalmente la circulación de vehículos, por lo que se implementarán desvíos para permitir el desarrollo de los trabajos y preservar la seguridad de quienes transiten por el lugar.

Desde Vialidad solicitaron a los conductores reducir la velocidad, extremar las precauciones al aproximarse al sector y respetar tanto la señalización preventiva como las indicaciones del personal encargado de ordenar el tránsito.

La recomendación alcanza especialmente a quienes utilizan habitualmente la Ruta 51 para trasladarse entre Bahía Blanca y las localidades de la región.

Por el momento, no se pudo corroborar el horario exacto de inicio ni la duración prevista de las restricciones, por lo que se aconseja consultar las condiciones de circulación antes de emprender el viaje.