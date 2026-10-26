La región
Anuncian cortes parciales y desvíos en la Ruta 51 por trabajos a la altura de Corti
Vialidad Provincial informó que habrá modificaciones en la circulación en el paso a nivel de Ferrosur Roca, en cercanías de Bahía Blanca. Piden transitar con precaución y respetar la señalización.
La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Región XI, anunció que se realizarán cortes parciales de tránsito y desvíos sobre la Ruta Provincial 51, a la altura del paraje Corti, debido a trabajos en el cruce ferroviario.
Según informó Noticias Radio Reflejos, las tareas se desarrollarán en el paso a nivel correspondiente a las vías de Ferrosur Roca, en uno de los sectores utilizados habitualmente por quienes ingresan y salen de Bahía Blanca.
La intervención obligará a modificar temporalmente la circulación de vehículos, por lo que se implementarán desvíos para permitir el desarrollo de los trabajos y preservar la seguridad de quienes transiten por el lugar.
Desde Vialidad solicitaron a los conductores reducir la velocidad, extremar las precauciones al aproximarse al sector y respetar tanto la señalización preventiva como las indicaciones del personal encargado de ordenar el tránsito.
La recomendación alcanza especialmente a quienes utilizan habitualmente la Ruta 51 para trasladarse entre Bahía Blanca y las localidades de la región.
Por el momento, no se pudo corroborar el horario exacto de inicio ni la duración prevista de las restricciones, por lo que se aconseja consultar las condiciones de circulación antes de emprender el viaje.
Anuncian cortes parciales y desvíos en la Ruta 51 por trabajos a la altura de Corti
Monte Hermoso: investigan la muerte de un hombre hallado dentro de una camioneta
"Un velatorio": la angustia de los trabajadores ante el cierre de la farmacia de OSFA
Balón de Oro 2026: Lautaro Martínez quedó en el puesto 22
"Alegría enorme": Milei celebró la confirmación de la visita del Papa
Más Leídas
-
Noticias B23 horas ago
Caos a la salida de un boliche por una pelea: hubo heridos y tres detenidos
-
Noticias B10 horas ago
Un hombre murió luego de volcar con su vehículo en un camino rural de Buratovich
-
Noticias B8 horas ago
Escaló un paredón y rompió un vidrio para intentar robar en una casa del macrocentro
-
Noticias B9 horas ago
Cómo conservar las bananas para evitar que se pongan negras demasiado rápido
-
Destacada C3 horas ago
Investigan si los ladrones de la pañalera de Punta Alta son militares
-
Noticias B10 horas ago
Zona Fría: el Gobierno reglamentó los cambios en los subsidios al gas
-
Noticias B10 horas ago
Lula dio vuelta la elección, derrotó a Bolsonaro y logró su cuarto mandato en Brasil
-
El Tiempo10 horas ago
El lunes muestra mejores condiciones con más sol y ascenso de temperatura