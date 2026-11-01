Domingo de Superclásico: se enfrentan Boca-River y paralizan el país

Boca y River se preparan para una nueva edición del Superclásico, que se jugará este domingo desde las 15 en La Bombonera, por la penúltima fecha del Torneo Clausura. Mientras Rodolfo Arruabarrena recuperará a un titular y mantiene una incógnita en el ataque, Leonardo Ponzio analiza variantes en el mediocampo del Millonario, condicionado por algunas bajas.

La principal novedad en el equipo xeneize será el regreso de Lautaro Blanco al lateral izquierdo. El defensor descansó en la victoria ante Independiente por una molestia física y volverá a ocupar su lugar en reemplazo de Malcom Braida.

En el resto de la defensa y el mediocampo no se esperan modificaciones. Santiago Ascacibar, Leandro Paredes y Milton Delgado conformarían nuevamente el eje central del equipo.

La principal incógnita está en el ataque: Sebastián Villa, Leonel Flores y Alan Velasco compiten por dos lugares para acompañar a Miguel Merentiel. En el último encuentro, Arruabarrena eligió a Velasco y Flores como titulares, mientras que Villa ingresó desde el banco y asistió a Facundo Herrera en el gol del triunfo.

La probable formación de Boca sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

Del lado de River, Leonardo Ponzio prepara dos modificaciones en la defensa respecto del equipo que venció a Racing. Lucas Martínez Quarta regresará como primer marcador central tras cumplir una fecha de suspensión, en lugar de Lautaro Rivero. Además, Marcos Acuña volverá al lateral izquierdo después de recuperarse de un golpe y reemplazará a Francisco Ortega.

En el mediocampo, Fausto Vera quedó descartado por un desgarro y Aníbal Moreno no fue concentrado luego de sufrir una recaída de su discopatía lumbar. Ante ese escenario, el juvenil Lucas Silva aparece como principal alternativa para ocupar el puesto de volante central junto a Tobías Andrada y Tomás Galván.

En ataque, Lucas Beltrán continuaría como referencia ofensiva, mientras que Sebastián Driussi sería una alternativa. La posible formación del Millonario sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva o Aníbal Moreno, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

LO QUE HAY QUE SABER

- Hora: 15.

- Estadio: La Bombonera.

- Árbitro: Nicolás Ramírez.

- TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium.