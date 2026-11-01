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"No tienen vergüenza ni límites", dijo Di Carlo tras el arbitraje del Superclásico
El presidente del Millonario se expresó en redes sociales y apuntó contra la actuación de Nicolás Ramírez en La Bombonera.
En la tarde del domingo, River cayó 1-0 ante Boca en La Bombonera en el Superclásico por la fecha 15 del Torneo Clausura con un arbitraje de Nicolás Ramírez cuestionado por el Millonario. A las fuertes declaraciones de Leonardo Ponzio, Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi, también se le sumó el presidente Stéfano Di Carlo.
"Cuando los errores favorecen siempre a los mismos dejan de ser errores. No tienen vergüenza ni límites. Están destruyendo al fútbol argentino a la vista de todos", expresó el máximo mandatario del conjunto de Núñez en sus redes sociales.
El arbitraje de Nicolás Ramírez quedó bajo la lupa por varias jugadas que protestó todo River. Para empezar la expulsión de Lucas Martínez Quarta antes de los diez minutos a través del VAR por cortar una ocasión manifiesta de gol con un agarrón a Miguel Merentiel.
En el complemento, con Boca ya en ventaja gracias al gol de Lautaro Di Lollo, hubo protestas por no haber sacado una segunda amarilla a Leandro Paredes por una fuerte infracción y, luego, Nicolás Otamendi pidió penal por un agarrón dentro del área. Minutos después, llegó la expulsión de Gonzalo Montiel por una fuerte patada sobre Lautaro Blanco.
Otamendi estalló con el arbitraje del Superclásico
"Hoy fue claro que no se midió con la misma vara en diferentes jugadas, con amarillas y rojas, y fuimos condicionados. Te da bronca porque al fútbol argentino no le están dando el prestigio, con la cantidad de jugadores de jerarquía en diferentes clubes, se está arruinando el fútbol argentino", aseveró el capitán ante los medios.
"Con la misma vara siempre, vamos a competir, pero cuando no te dejan te da mucha bronca porque hoy no se vivió con la misma vara", prosiguió más tarde. "Para el próximo torneo que designen a ver quién va a ser el campeón y no competimos", completó.
Fuente: TyC
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