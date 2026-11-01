Operativo por Halloween en Bahía: 44 vehículos retenidos y 5 alcoholemias positivas

Un importante operativo de seguridad se desplegó durante las noches del viernes y sábado en la ciudad para prevenir disturbios ante la convocatoria a caravanas de motos por los festejos de Halloween. Como resultado, 44 vehículos fueron retenidos por distintas infracciones de tránsito y se detectaron cinco alcoholemias positivas.

El procedimiento fue organizado luego de que comenzaran a circular en redes sociales varios flyers que invitaban a motociclistas a concentrarse en diferentes sectores de la ciudad.

Ante esta situación, se dispuso un dispositivo especial del que participaron unos 50 efectivos policiales por noche, pertenecientes a las distintas comisarías, la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL), el Comando de Patrullas y la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI).

Los controles se concentraron en lugares señalados como puntos de encuentro, entre ellos el sector de La Loba, la estación de servicio Axion cercana a Walmart, la Plaza Rivadavia, la avenida Cabrera y Villa Mitre.

Además, participaron agentes de Tránsito municipal, mientras que desde el Centro Único de Monitoreo (CeUM) se brindó apoyo mediante el seguimiento de cámaras de seguridad y el envío de imágenes y alertas en tiempo real.



El balance final arrojó 44 retenciones, de las cuales 40 correspondieron a motocicletas y cuatro a automóviles. También se registraron cinco casos de alcoholemia positiva y siete infracciones por caños de escape modificados, además de otras faltas a las normas de tránsito.

El operativo tuvo como objetivo evitar desmanes y garantizar la seguridad vial durante las convocatorias que se habían difundido para celebrar Halloween.