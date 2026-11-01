Arruabarrena contra las quejas de River: "Las boludeces las dejamos a un lado"

Luego de la euforia con la que se lo vio festejar en la cancha, Rodolfo Arruabarrena recuperó su imagen centrada para la conferencia de prensa posterior al triunfo de Boca sobre River en el Superclásico y retomó su discurso medido, enfocado en las trascendentales instancias que se le vienen. Igual, no dejó de responder a su manera a las quejas del Millonario por las polémicas de la tarde ni de remarcar la meta de obtener títulos.

"Seguimos en todos los objetivos, insistiendo y peleando en el torneo en que estamos participando. Fue un partido demasiado complicado en muchos aspectos. Al inicio se vio la intención de ambos equipos, la expulsión nos llevó a tener más dominio de pelota tratando de buscar como siempre el arco rival. Tuvimos nuestras situaciones, nos pusimos en ventaja y es verdad que en el segundo tiempo, si bien no fue tan friccionado como para tener siete amonestaciones y dos expulsiones, fuimos merecedores", resumió.

"Aprovechamos la expulsión, si bien en esos 10, 15 minutos veíamos que íbamos a tener control del balón. River iba a tratar de jugar su juego interno porque acumula muchos jugadores por dentro, después de la expulsión lo único que teníamos que tener era paciencia y buscar por afuera, y lo hicimos", analizó sobre los puntos claves.

En algunos momentos más ásperos de la charla, el Vasco no quiso meterse en polémicas: "Ya se habló demasiado durante la semana, es complicado para el réferi, para todos, uno mismo también va a otra intensidad, pero es el clásico. Después cada uno juzgará, tirará agua para su molino. Esta semana con las declaraciones de los dos lados, el periodismo... (está) igual que hace 11 años, no mejora nada", comparó con su ciclo anterior al frente del equipo.

"Tratamos de no hacer caso a lo que digan, sea River, el periodismo, los mismos hinchas y el periodismo de Boca. Tratamos de aislarnos pero es difícil porque está tu vieja, tu tía, que te manda un reel, pero no salimos a hablar y punto", remarcó.

En ese sentido, el DT fue puesto a analizar los fallos controversiales: "Nosotros podemos jugar mejor o peor pero vamos a buscar, pero es cierto que con la expulsión -que la vi y es expulsión a mi entender-, tuvimos más dominio territorial y posesión de la pelota. Después del 1-0, cuando olés sangre hay que tratar de terminar de matar y eso nos cuesta. Nosotros nos enfocamos en lo nuestro, las boludeces las dejamos a un lado, para mí es el equipo y que podamos conseguir algo".

"La gente vino a tratar de disfrutar de una victoria y se la pudimos dar, pero no hemos ganado absolutamente nada", trazó también, y resumió: "Lo importante es sumar de a tres, a nosotros lo que nos interesa es cambiar el chip y pensar en Defensa, nada más, enfocarnos en lo que necesitamos hacer, mañana comenzaremos a entrenar para poder terminar arriba en esta tabla anual".

Más tarde, insistió en no adelantarse: "Tenemos que pensar en el presente, en el día a día hasta que llegue el partido. Nos acostumbramos en estos cuatro meses a jugar partidos importantes y a saber cómo jugarlo. Defensa es un equipo complicado, lo hemos jugado en pretemporada, está haciendo un gran torneo. Obviamente nos daría un gusto muy importante conseguir un título pero tranquilos. Va a ser un equipo muy duro, un entrenador que sabe exactamente lo que quiere".

Tras revelar que Leandro Paredes pidió salir porque "estaba muy cansado", aseguró que no pondrá trabas a sus futbolistas llamados a selecciones en la fecha FIFA: "Ustedes saben cómo me manejo yo, no voy a interrumpir ninguna citación sea la selección que sea. No hablaría bien de mí, no podría mirar a la cara a ningún jugador. No sé a quién me van a convocar -que no sean muchos-, pero contento por los chicos que sean convocados".

Y en plan de elogiar a sus futbolistas, anticipó: "Me interesa que ellos puedan ganar títulos y quedar en la historia del club. Ya tengo 51 años, estoy bastante viejo choto, me fastidio con la música que ponen, con diferentes cosas... pero son un buen grupo y eso es importante".

Fuente: TyC