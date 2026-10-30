Monte Hermoso: aprueban millonaria inversión para llevar agua corriente a Sauce Grande

El Concejo Deliberante de Monte Hermoso aprobó por unanimidad la adjudicación de una obra de más de $8.100 millones que permitirá llevar el servicio de agua corriente a Sauce Grande, una demanda histórica de los vecinos de la localidad balnearia.

La iniciativa recibió el respaldo de los tres bloques políticos mediante la Ordenanza N° 3.621 y establece que los trabajos estarán a cargo de la Cooperativa Telefónica y Otros Servicios de Monte Hermoso, en el marco del Plan Integral de Desarrollo Urbano.

Según informó el Municipio, el presupuesto total asciende a $8.136.119.619,20, calculado a valores de mayo de 2026 y sujeto a actualizaciones de acuerdo con el índice de la Cámara Argentina de la Construcción.

El proyecto contempla dos etapas. La primera, con una inversión estimada de $3.603 millones, comprende la construcción del acueducto principal y una cisterna de almacenamiento que permitirá garantizar el abastecimiento y disponer de una reserva de agua.

La segunda fase demandará unos $4.532 millones y consistirá en la instalación de la red de distribución interna, que llevará el servicio a los distintos sectores de Sauce Grande y permitirá concretar las conexiones domiciliarias.

La obra fue declarada de utilidad pública y pago obligatorio, después de superar el período de inscripción en el Registro de Oposiciones sin alcanzar la cantidad de objeciones necesaria para impedir su ejecución.

En cuanto al financiamiento, el costo será distribuido entre los frentistas beneficiados mediante un sistema que contempla un 50% por unidad de vivienda y otro 50% por unidad de medida, tomando como referencia la valuación promedio de las partidas y los lotes.

Los vecinos que opten por abonar al contado tendrán una bonificación del 8%, mientras que los asociados a la Cooperativa Telefónica con al menos un año de antigüedad podrán acceder a un descuento adicional del 2%.

También se habilitarán planes de hasta 18 cuotas fijas con tarjeta de crédito y alternativas de financiación de hasta 12 cuotas mensuales mediante un convenio municipal, con una tasa de interés vinculada al plazo fijo digital a 30 días del Banco Provincia. Además, se contemplarán condiciones especiales para familias que atraviesen dificultades económicas.

La iniciativa había dado un paso importante en julio, cuando el intendente Hernán Arranz y el presidente de la Cooperativa Telefónica, Federico Blum, firmaron una carta de intención para avanzar en el diseño, financiamiento y ejecución del proyecto.

Posteriormente, en septiembre, se presentaron los detalles técnicos y económicos de la obra y se abrió el Registro de Oposiciones, una instancia necesaria para determinar la continuidad del procedimiento administrativo.

Con la aprobación del Concejo Deliberante, el próximo paso será la firma del contrato general de construcción, prevista para los próximos días, que permitirá avanzar hacia el inicio formal de los trabajos para dotar de un servicio esencial a Sauce Grande.