El programa Tango en la Bahía ganó su quinto Martín Fierro Federal durante la ceremonia realizada el sábado por la noche en Potrero de los Funes, San Luis. El ciclo bahiense se quedó nuevamente con el premio a Mejor Programa Musical, en una gala que tuvo un momento especialmente emotivo por el recuerdo de su creador, Osvaldo Catini.

La entrega se desarrolló en el Hotel Internacional y reunió a figuras de la radio y la televisión del interior del país. En su categoría, la producción local competía con Musicalizando Salta, de NeoxTV, y Rocksariazo TV, de Somos Rosario.

El encargado de recibir la estatuilla fue Javier, uno de los hijos de Catini, quien falleció en noviembre del año pasado. "Es un momento difícil porque hace un año mi padre nos dejó", expresó al subir al escenario, visiblemente emocionado por el reconocimiento al trabajo de su padre.

"Era su orgullo, lo hacía con mucha pasión, mucho amor. Es el quinto Martín Fierro. Gracias APTRA. Él era muy fanático de esto, le encantaba", recordó. Además, agradeció a la producción de Bahía Blanca y al equipo de músicos y cantantes que acompañaron el ciclo a lo largo de los años.

La ceremonia también contó con presencia de La Brújula 24, que llegó a la gala con la nominación de Amo Viajar, el programa conducido por Martín Noir y Alejandro Zamora. El ciclo compitió en la categoría Mejor Programa de Servicios en Radio, junto a Apaga la luz y verás, de FM Patagonia Andina de El Bolsón, y Sin Trámite, de MDZ Radio de Mendoza (ganador de la terna).

En cuanto a los máximos reconocimientos de la noche, el Martín Fierro de Oro de televisión quedó en manos de El Avispero, mientras que en radio la distinción fue para La tarde de la 100.