Terminó una historia inolvidable: Messi se despidió para siempre de la Selección Argentina

Lionel Messi se despidió este martes de la Selección Argentina en un partido amistoso contra Benín en el que anotó un gol y dio las asistencias de los otros dos para la victoria albiceleste por 3-0. Pero la noche no se trataba de la pizarra: se trataba del adiós de un jugador que cambió la historia para siempre.

Desde temprano, los halagos, los regalos y las palabras de afecto de una hinchada que trasciende las fronteras argentinas llenaron una jornada completamente dedicada a Leo.

En la previa del partido, Messi recibió a Stefano Di Carlo, presidente de River, para que le hiciera entrega del carné que lo distingue como socio honorario de la institución. También posó con una placa conmemorativa y la camiseta del Millonario con su nombre. En tanto, la Universidad de Buenos Aires (UBA) le entregó un doctorado honoris causa.

Así llegó la noche y Messi ingresó al campo de juego junto a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, mientras su esposa, Antonela Roccuzzo, y su madre, Celia Cuccittini, lo observaban desde un palco. Un show de fuegos artificiales estremecía la cancha. Durante la interpretación del Himno Nacional, a cargo del excombatiente de Malvinas Fabio Santana, tanto el capitán como Scaloni se mostraron visiblemente conmovidos.

"Vení, vení… cantá conmigo… que un amigo vas a encontrar… que de la mano… de Leo Messi… todos la vuelta vamos a dar", cantaron los hinchas.

En una decisión de la organización vinculada al histórico dorsal del rosarino, el encuentro se interrumpió a los 10 minutos para que el público le rindiera un tributo con aplausos y fuegos artificiales. Los jugadores de Benín también se acercaron a saludarlo en ese momento.

"No venir más va a ser un dolor muy grande. Jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar. Siento que es el momento. El último Mundial fue demasiado lo que me tocó vivir. Estuvimos cerca de volver a ser campeones del mundo. Estuvimos muy cerquita. Lo dimos todo. El partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros a nivel emocional y de piernas. La realidad es que llegamos con lo justo", dijo al final del partido, en lo que fue quizás su único discurso ante una multitud en dos décadas.

El encuentro, disputado ante más de 85 mil espectadores en el Monumental, puso fin a 21 años de Lionel Messi con la camiseta celeste y blanca, un ciclo que incluyó seis títulos: el Mundial Sub-20 de 2005, la medalla de oro en Pekín 2008, las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima de 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

"Estoy hablando más que nunca. No me quiero ir de acá, no quiero dejar la cancha. Soy un agradecido a Dios por ser argentino. Muchas gracias. Los quiero", concluyó, consciente no solo de su lugar en la historia de la selección, sino también en la vida de millones.