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Balón de Oro 2026: ceremonia engalanada con Messi y Lautaro Martínez en lista de candidatos
Se entregan en Londres los premios que organiza France Football junto a la UEFA.
El día finalmente llegó: la gala del Balón de Oro 2026 -el premio más importante del mundo que organiza France Football junto a la UEFA- se llevará a cabo este lunes en Londres.
Será una edición histórica, ya que por primera vez la ceremonia se celebrará en la capital inglesa. La elección de la sede coincide con el 70° aniversario del premio y sirve además como homenaje a Stanley Matthews, futbolista inglés que se convirtió en 1956 en el primer ganador del Balón de Oro.
El último jugador en levantar el trofeo fue Ousmane Dembélé, ganador en 2025 gracias a una extraordinaria campaña con el PSG.
Su sucesor saldrá de una edición con numerosos protagonistas y con un elemento diferencial: además de lo realizado a nivel de clubes, el Mundial 2026 también tuvo un peso importante en el rendimiento de los principales candidatos.
Como es habitual, 30 jugadores integran la nómina masculina del Balón de Oro. La lista -confeccionada a partir de lo realizado durante la temporada 2025/2026, concretamente el período comprendido entre el 3 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026- fue revelada el 8 de septiembre y reúne a varias de las grandes figuras del fútbol internacional, entre las que destacan Lionel Messi (máximo ganador con ocho, y que viene de participar el sábado en la derrota 2-0 de Inter Miami frente a New York Red Bulls) y Lautaro Martínez (Inter, actualmente lesionado). Emiliano “Dibu” Martínez figura en el rubro Mejor arquero.
La lista se completa con Rodri, Lamine Yamal, Marc Cucurrella, Pau Cubarsí, Fabián Ruiz y Ferrán Torres (campeones con España en el Mundial 2026); además de jugadores de Francia con (nuevamente) Dembelé, Kylian Mbappé, Michael Olise, William Saliba y Dayot Upamecano; en tanto Inglaterra estará representada por Jude Bellingham, Harry Kane y Declan Rice.
Por Portugal fueron nominados Joao Neves, Nuno Mendes, Bruno Fernandes y Vitinha, en tanto para Brasil figuran Marquinhos, Gabriel y Vinicius Jr.
También fueron seleccionados Erling Haaland (Noruega), Sadio Mané (Senegal), Achraf Hakimi (Marruecos), Kvicha Kvaratskhelia (Georgia), Luis Díaz (Colombia), Julián Quiñones (México) y William Pacho (Ecuador).
Para Equipo del año sobresalen PSG, Arsenal, Bayern Múnich, Bodø/Glimt y Flamengo. El resto de los rubros designados es el siguiente.
Mejor arquero
- Thibaut Courtois (Bélgica)
- Joan García (España)
- Gregor Kobel (Suiza)
- Emiliano Martínez (Argentina)
- Édouard Mendy (Senegal)
- David Raya (España)
- Matvey Safonov (Rusia)
- Unai Simón (España)
- Vozinha (Cabo Verde)
- Yassine Bounou (Marruecos)
Mejor jugador joven
- Kerim Alajbegović (Bosnia y Herzegovina)
- Ayyoub Bouaddi (Marruecos)
- Pau Cubarsí (España)
- Yan Diomandé (Costa de Marfil)
- Lennart Karl (Alemania)
- Éli Junior Kroupi (Francia)
- Lamine Yamal (España)
- Johan Manzambi (Suiza)
- Ibrahim Maza (Argelia)
- Warren Zaïre-Emery (Francia)
Entrenador del Año
- Mikel Arteta (Arsenal)
- Luis de la Fuente (España)
- Unai Emery (Aston Villa)
- Vincent Kompany (Bayern Múnich)
- Luis Enrique (PSG)
Balón de Oro femenino
- Selma Bacha (Francia)
- Barbra Banda (Zambia)
- Klara Bühl (Alemania)
- Esmee Brugts (Países Bajos)
- Mariona Caldentey (España)
- Scarlett Camberos (México)
- Kerstin Casparij (Países Bajos)
- Temwa Chawinga (Malaui)
- Cata Coll (España)
- Melchie Dumornay (Haití)
- Caroline Graham Hansen (Noruega)
- Alex Greenwood (Inglaterra)
- Patri Guijarro (España)
- Pernille Harder (Dinamarca)
- Yui Hasegawa (Japón)
- Rose Lavelle (Estados Unidos)
- Mapi León (España)
- Lorena (Brasil)
- Melvine Malard (Francia)
- Manaka Matsukubo (Japón)
- Vivianne Miedema (Países Bajos)
- Ewa Pajor (Polonia)
- Claudia Pina (España)
- Alexia Putellas (España)
- Wendie Renard (Francia)
- Alessia Russo (Inglaterra)
- Khadija Shaw (Jamaica)
- Momoko Tanikawa (Japón)
- Caroline Weir (Escocia)
- Tessa Wullaert (Bélgica)
Equipo del Año femenino
- Barcelona (España)
- Bayern Múnich (Alemania)
- América (México)
- Manchester City (Inglaterra)
- Lyon (Francia)
Mejor arquera
- Ann-Katrin Berger (Alemania)
- Cata Coll (España)
- Hannah Hampton (Inglaterra)
- Lorena (Brasil)
- Ayaka Yamashita (Japón)
Mejor jugadora joven
- Veerle Buurman (Países Bajos)
- Vicky López (España)
- Felicia Schröder (Suecia)
- Clara Serrajordi (España)
- Lily Yohannes (Estados Unidos)
Entrenador del Año femenino
- Jonatan Giráldez (Lyon)
- Andrée Jeglertz (Manchester City)
- Nils Nielsen (Japón)
- Pere Romeu (Barcelona)
- Elena Sadiku (Celtic/BK Häcken)
Fuente: Página 12
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