Con un gol y dos asistencias, Messi se despidió de la selección con una victoria

La Selección Argentina derrotó 3-0 a Benín este martes en el estadio Monumental, en una noche marcada por la despedida de Lionel Messi del seleccionado nacional. El capitán convirtió uno de los goles y recibió numerosas muestras de reconocimiento durante todo el encuentro.

Después de un primer tiempo sin goles y con dificultades para romper el esquema defensivo del conjunto africano, el equipo dirigido por Lionel Scaloni logró destrabar el partido apenas comenzado el complemento.

A los dos minutos, Messi ejecutó un tiro de esquina desde la izquierda y Nicolás Otamendi apareció con una volea para establecer el 1-0. El defensor también vivió una jornada especial en su despedida de la Selección.

Argentina amplió la ventaja a los 15 minutos. Messi participó de la jugada y asistió a Nico Paz, quien recibió por la izquierda, se acomodó para su pierna zurda y definió cruzado al segundo palo para el 2-0.

La celebración más esperada llegó diez minutos después. Agustín Giay anticipó dentro del área y recibió una infracción de Tamimou Ouorou. El árbitro sancionó penal y Messi se hizo cargo de la ejecución para marcar el 3-0 y alcanzar los 126 goles con la camiseta argentina.

El capitán tuvo varias oportunidades para aumentar la diferencia. En una de ellas recibió un pase de Nicolás González cerca del área chica, pero su definición de derecha salió desviada. Más tarde, un remate suyo terminó golpeando en el palo.

Durante el primer tiempo, Messi también había sido protagonista de las principales situaciones de peligro. Marcel Dandjinou le contuvo un remate de media distancia y posteriormente un tiro libre, mientras que otra definición del rosarino pasó muy cerca del arco.

Benín, por su parte, dispuso de algunas oportunidades antes del descanso y obligó a Emiliano Martínez a intervenir en dos ocasiones sobre el cierre de la primera mitad.

Uno de los momentos centrales de la noche ocurrió a los diez minutos del partido, cuando el juego se detuvo mientras todo el estadio ovacionaba a Messi y lo despedía con aplausos.

Scaloni realizó varios cambios durante el complemento y dio ingreso, entre otros, a Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nico Paz, Nicolás González, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso y Franco Mastantuono.

Argentina cerró así la jornada con una victoria 3-0, aunque el resultado quedó en segundo plano frente a una noche atravesada por la despedida de Messi y el reconocimiento del público al capitán de la Selección.

Con información de Clarín