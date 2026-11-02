Mirtha Legrand reapareció en público tras su internación: las imágenes de su regreso

Mirtha Legrand volvió a mostrarse públicamente después de atravesar un problema de salud que la mantuvo internada. La histórica conductora de televisión, de 99 años, participó este sábado del festejo de cumpleaños de su hija, Marcela Tinayre, en una vivienda de Barrio Parque, en la ciudad de Buenos Aires.

La diva llegó en automóvil y se mostró sonriente al ingresar a la celebración, según las imágenes difundidas por el portal PrimiciasYa. El encuentro reunió a familiares, amigos y distintas personalidades del espectáculo y el ámbito empresarial, en una fiesta ambientada con motivos de Halloween.

La aparición de Mirtha se produjo luego de recibir el alta médica el pasado 6 de octubre, tras permanecer internada en el Sanatorio Mater Dei. Desde entonces, sus actividades públicas habían sido limitadas, mientras continuaba con su recuperación.

La presencia de la conductora fue uno de los momentos destacados del cumpleaños, especialmente por la preocupación que había generado su estado de salud. En esta oportunidad, eligió acompañar a su hija en una reunión íntima, rodeada de sus seres queridos.

Entre los invitados estuvieron sus nietos Juana y Nacho Viale, además de Ignacio Viale del Carril, exmarido de Marcela Tinayre. También participaron el abogado Mauricio D'Alessandro, el empresario Martín Cabrales y su pareja, Dora Sánchez, junto a Alejandro Veroutis y Amalia Idoyaga Molina, amiga de larga data de Legrand.

A la celebración también asistieron Teté Coustarot, Connie Solari y Dani Mañas, entre otros allegados a la familia.

Durante la internación de Mirtha, Juana Viale se había encargado de reemplazar a su abuela al frente de sus programas televisivos. Su reaparición en el cumpleaños de Marcela marcó así un nuevo paso en la recuperación de una de las figuras más emblemáticas de la televisión argentina.