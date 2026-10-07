Milei prepara recorridas por las provincias y busca acercarse a gobernadores

El presidente Javier Milei prepara una nueva serie de recorridas por el interior del país con el objetivo de fortalecer su presencia en las provincias y mostrarse junto a mandatarios aliados.

La estrategia contempla visitas a los distritos donde están radicados los 23 proyectos aprobados hasta el momento dentro del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que representan desembolsos previstos por casi 50 mil millones de dólares.

El cronograma comenzó hace dos semanas en Bahía Blanca, donde Milei estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Durante aquella visita recorrieron las plantas de Mega, Louis Dreyfus Company y Fertil Pampas.

La próxima escala sería Catamarca, luego del regreso del mandatario de su viaje a España, previsto para el 19 de octubre. Posteriormente, la intención de la Casa Rosada es incluir recorridas por San Juan, Río Negro, Neuquén, Salta, La Pampa, Mendoza, Jujuy y Santa Fe, además de una nueva visita a territorio bonaerense.

Los proyectos incorporados al RIGI estiman inversiones por USD 49.766 millones y la creación de unos 108.450 puestos de trabajo, entre directos e indirectos. Las iniciativas corresponden principalmente a minería, petróleo y gas, generación eléctrica, siderurgia e infraestructura.

Entre las últimas incorporaciones aparece el proyecto impulsado por Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén para desarrollar el bloque Bajo del Choique-La Invernada, en Vaca Muerta. La inversión proyectada alcanza los USD 12.400 millones a lo largo de 25 años.

En paralelo, Karina Milei y Santilli participaron recientemente de la inauguración de la Planta II del Proyecto Sal de Oro, en el Salar del Hombre Muerto, junto a los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y Catamarca, Raúl Jalil.

Durante esa actividad se firmó además un Memorándum de Entendimiento para avanzar con las etapas III y IV del emprendimiento, que apunta a alcanzar una producción anual de 100.000 toneladas de productos de litio.