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Inter Miami empató con Cincinnati por la MLS un partido que parecía que se le escapaba
El conjunto dirigido por el “Kily” González no pudo sostener la ventaja y casi lo pierde, pero logró el 2-2 en el minuto 90.
Inter Miami pasó este miércoles por todas las emociones en el segundo tiempo, luego de una primera etapa casi sin participación de los arqueros. Lo ganaba con un golazo de Luis Suárez, pasó a perderlo en un puñado de minutos cuando se replegó, cansado, y rescató el empate sobre la hora, con otra de las definiciones exquisitas de la noche. Así, las Garzas igualaron 2-2 con Cincinnati, por la fecha 33 de la MLS, en un partido en el que Lionel Messi fue titular y tuvo pocas oportunidades.
Tan extraño resultó el primer tiempo que las llegadas a los arcos fueron escasas y sin demasiado peligro, y el único amonestado fue el rosarino, por una falta cuando le quedó algo larga una pelota en una apilada por el centro. Al final, en medio de las emociones, con cuatro tantos en los últimos 30 minutos, Suárez y Telasco Segovia también vieron la tarjeta amarilla; fueron los tres únicos del encuentro. Fue un reflejo de un Inter Miami más luchador que conectado con el juego.
En la ventaja, que logró cuando más actitud puso, sintió que no tenía muchas más energías y se replegó. Y parece que no sabe defenderse sin la pelota. Allí, el visitante recuperó el apetito y comenzó a llegar, para darlo vuelta con dos buenas resoluciones en apenas seis minutos. De golpe, todo parecía irse de las manos.
Pero llegó un intento individual de Riquelme Fillipi para lograr la igualdad, justo cuando todos preguntaban cuánto sería el tiempo agregado. En esos cinco minutos extra, el que pudo haberlo ganado fue Cincinnati, que necesitaba los tres puntos para subir en la tabla y aspirar a un lugar en los playoffs. El 2-2 resultó un alivio para los dirigidos por el “Kily” González, para evitar su segunda derrota seguida, aunque ya estén clasificados para la siguiente instancia, hoy en el tercer puesto de la Conferencia Este, a dos fechas del final.
Fuente: La Nación
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