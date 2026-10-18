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Doblete de Messi para que Inter Miami festeje ante Atlanta United
La Pulga marcó por duplicado y Berterame metió otro para que el equipo del Kily González le gane 3-1 a los del Tata Martino.
Con un Lionel Messi mágico, Inter Miami se impuso 3-1 ante Atlanta United de la mano de un doblete de la Pulga -en cuatro minutos- y otro tanto de Germán Berterame. Así, ya con el boleto a los playoffs picado hace una fecha, los del Kily González siguen sin dar tregua en la MLS.
Si bien inicialmente el partido se presentó complicado, fue Germán Berterame quien, de cabeza y en la última jugada del primer tiempo, encaminó la victoria de las Garzas. Ya en el segundo tiempo -y después de dos chances desperdiciadas por los locales desde los pies de Miguel Almirón-, comenzó el Pulga Night Show. Primero, con una linda apilada del rosarino a los 10 minutos que derivó en el segundo tanto para su equipo. Posteriormente y tan solo cuatro minutos después, con una pelota larga de Luis Suárez que dejó al argentino mano a mano con un defensor para primer engañarlo y, después, rematar cruzado para marcar el tercer gol de la noche.
Pudo haber aumentado la diferencia y su cuenta personal Messi, pero un claro intento de gol olímpico fue rechazado por los defensores de Atlanta United. Sobre el final, un penal para los locales derivó en el gol del descuento, desde los pies de Fabrice Picault.
Con la victoria ya en el bolsillo, el próximo compromiso para el equipo de Messi será el 24 de octubre, cuando visiten a New York RB, en tanto que los de Gerardo Martino -que deambulan por el fondo de la tabla en la Conferencia Este- recibirán a Chicago Fire el mismo día.
Fuente: TyC
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