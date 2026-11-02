Duro golpe para Colapinto: lo sancionaron y perdió todos los puntos en México

Franco Colapinto sufrió un duro revés después del Gran Premio de México de Fórmula 1, disputado este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El piloto argentino de Alpine recibió una sanción de 10 segundos por no reducir suficientemente la velocidad en un sector con bandera amarilla y terminó perdiendo los puntos que había conseguido en la pista.

El bonaerense había cruzado la meta en la octava posición y posteriormente avanzó al séptimo lugar, luego de que los comisarios deportivos penalizaran a Oscar Piastri por provocar una colisión. Sin embargo, la alegría duró poco: horas después, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) confirmó el castigo que lo hizo retroceder hasta el 15° puesto de la clasificación definitiva.

Según explicaron las autoridades, Colapinto no disminuyó lo suficiente la velocidad al atravesar una zona señalizada con bandera amarilla simple. Tanto el piloto como Alpine presentaron registros de telemetría y fotografías para demostrar que había cumplido con el reglamento, pero las pruebas no convencieron a los comisarios. Además de los 10 segundos, recibió un punto de penalización en su superlicencia.

La decisión resultó especialmente frustrante porque el argentino había protagonizado una de sus mejores actuaciones de la temporada. Tras una buena largada, consiguió avanzar posiciones y mantener un ritmo competitivo, mostrando una evolución respecto de las últimas carreras.

El golpe fue doble para Alpine, ya que Pierre Gasly también recibió una sanción por no disminuir suficientemente la velocidad en un sector con doble bandera amarilla. El francés terminó relegado al 17° puesto y la escudería se quedó sin unidades en una competencia en la que sus dos pilotos habían cruzado la meta entre los diez primeros.

De esta manera, Colapinto se despidió de México con las manos vacías, pese a una actuación que había generado expectativas. Ahora buscará revancha en el Gran Premio de San Pablo, que se disputará el próximo fin de semana en el circuito de Interlagos, donde contará con un importante respaldo de los fanáticos argentinos.