Messi, afuera del top 3: en qué puesto terminó en el Balón de Oro

A pesar de una soberbia actuación en lo que fue su última Copa del Mundo con la Selección Argentina -que finalizó con un subcampeonato ante España-, Lionel Messi no pudo coronar la temporada con el Balón de Oro, galardón que se llevó esta vez el delantero Harry Kane. De hecho, como sucedió en 2018, el argentino finalizó en el quinto puesto de la votación y quedó así fuera del top 3 por tercera vez en su carrera, exceptuando las veces en las que no fue nominado.

Salvo 2022, 2023 y 2025, años en los que no fue nominado, Messi solamente salió del top 3 en dos oportunidades. Primero, en 2006, cuando el ganador fue el italiano Fabio Cannavaro y un joven Messi de 19 años terminó 20°. Después, en 2018, año en el que el croata Luka Modric se quedó con el galardón, y el argentino terminó quinto. Ahora, con el británico Kane como merecedor del trofeo, el capitán de Inter Miami volvió a quedar quinto en la votación, detrás de Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Rodri.

Si bien la temporada todavía no finalizó, a sus 39 años, Messi firma una planilla que dice que, en lo que va de la misma, acumuló 27 goles y 13 asistencias con Inter Miami a lo largo de 31 encuentros, al mismo tiempo en que registró ocho goles y cuatro asistencias en cuatro partidos del Mundial 2026 con la Selección Argentina.

En esa Copa del Mundo, además, peleó cabeza a cabeza con Mbappé tanto por el título de goleador del certamen, como el de máximo goleador histórico del mismo. Finalmente, el francés resultó vencedor en ambas categorías, con 10 en el Mundial 2026 y 22 hasta ahora en sus tres Copas del Mundo. Messi, en tanto, se retiró de la Albiceleste con 21 goles en la historia del torneo, ocho de los cuales los convirtió en Estados Unidos, México y Canadá.

Uno por uno, así quedó el top 10 del Balón de Oro 2026

Harry Kane (Bayern Münich / Inglaterra) Kylian Mbappé (Real Madrid / Francia) Lamine Yamal (Barcelona / España) Rodri (Barcelona / España) Lionel Messi (Inter Miami / Argentina) Kvicha Kvaratslhelia (PSG / Georgia) Ousmane Dembélé (PSG / Francia) Erling Haaland (Manchester City / Noruega) Michael Olise (Bayern Münich / Francia) Fabián Ruiz (PSG / España)

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