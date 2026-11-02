Un día cálido y soleado antes del regreso de la inestabilidad a la ciudad

La primera semana de noviembre comenzará con buenas condiciones meteorológicas en Bahía Blanca, aunque el panorama cambiará durante las próximas horas con el regreso de las lluvias y tormentas, según anticipó el meteorólogo Leonardo De Benedictis.

En su habitual informe para La Brújula 24, el especialista explicó que este lunes tendrá características primaverales, con cielo entre algo y parcialmente nublado y viento del sector norte, que favorecerá el ascenso de la temperatura. La máxima se ubicará entre los 24 y 25 grados.

Sin embargo, las condiciones comenzarán a desmejorar durante la tarde, cuando aumentará progresivamente la nubosidad. Hacia la noche, el cielo estará mayormente cubierto y aparecerán las primeras probabilidades de precipitaciones.

"A partir de la tarde-noche de hoy volvemos a hablar de inestabilidad, de chances de lluvia y tormenta. Aunque el día clave, en realidad, es mañana", señaló De Benedictis.

En ese sentido, advirtió que el martes se esperan lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad, con la posibilidad de que algunos fenómenos sean fuertes. "Mañana es el día en el cual estamos esperando que haya tormentas de manera significativa en Bahía y en la región", remarcó.

El pronóstico también alcanza a Monte Hermoso y la zona serrana, donde este lunes predominarán las buenas condiciones durante gran parte del día, aunque hacia la noche aumentará la inestabilidad. Para el martes, el escenario será similar al de Bahía Blanca, con precipitaciones y tormentas generalizadas.

Pese al cambio meteorológico, las temperaturas continuarán siendo agradables. Para el martes se anticipa una mínima de entre 11 y 12 grados y una máxima que rondará los 21 o 22 grados.

"Poco cambio en las temperaturas, mucha inestabilidad y la chance de lluvias y tormentas de variada intensidad", resumió De Benedictis, quien recomendó seguir de cerca la evolución de las condiciones meteorológicas, especialmente durante la jornada del martes.