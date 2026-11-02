Destacada C
Milei vuelve a viajar a España acompañado por su hermana: cuál será su agenda
El Presidente partirá este martes rumbo a Madrid junto a la secretaria general de la Presidencia y el canciller Pablo Quirno. Participará de una cumbre internacional que reunirá a representantes de 22 países.
El presidente Javier Milei realizará esta semana un nuevo viaje a España para participar de la XXX Cumbre Iberoamericana, que se desarrollará el miércoles 4 y jueves 5 de noviembre en Madrid. En esta oportunidad estará acompañado por su hermana Karina Milei y el canciller Pablo Quirno.
La comitiva presidencial partirá este martes a las 23, con el objetivo de asistir al encuentro que reunirá a representantes de 22 países de habla hispana y portuguesa para abordar distintos desafíos políticos, económicos y sociales.
La reunión internacional tendrá entre sus principales ejes la transformación digital, la cooperación frente a desastres naturales, las políticas de cuidado y el intercambio académico entre las naciones participantes.
Uno de los puntos centrales será la propuesta de crear la primera alianza iberoamericana sobre Inteligencia Artificial, a través del Foro Digital Iberoamericano. La iniciativa busca impulsar el desarrollo tecnológico bajo criterios de responsabilidad, ética y respeto por las personas.
También se avanzará en la conformación de una red regional destinada a mejorar la prevención y respuesta ante emergencias y catástrofes naturales, mediante mecanismos de coordinación y asistencia entre los países.
En materia educativa, los mandatarios analizarán una propuesta para facilitar el reconocimiento de títulos universitarios y estudios académicos, con la intención de promover el intercambio de estudiantes y fortalecer la cooperación científica.
Antes de partir hacia España, Milei tendrá una intensa agenda en Buenos Aires. Este lunes participará de un encuentro de Argentina por la Educación junto a Karina Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Además, recibirá en Casa Rosada al rabino Yehuda Kaploun, enviado del presidente estadounidense Donald Trump para asuntos vinculados al antisemitismo, y por la noche asistirá a una celebración organizada por la Coalición Latina por Israel, donde está previsto que reciba una distinción.
El viaje marcará un nuevo regreso de Milei a Madrid, apenas dos semanas después de su última visita, en medio de las tensiones diplomáticas que mantiene con el gobierno español encabezado por Pedro Sánchez.
Milei vuelve a viajar a España acompañado por su hermana: cuál será su agenda
Un día cálido y soleado antes del regreso de la inestabilidad a la ciudad
Duro golpe para Colapinto: lo sancionaron y perdió todos los puntos en México
Atacó a otro hombre con una tijera durante una pelea en la calle y terminó detenido
"No tienen vergüenza ni límites", dijo Di Carlo tras el arbitraje del Superclásico
Más Leídas
-
Noticias A22 horas ago
Murió un hombre al ser atropellado por una camioneta
-
Noticias B21 horas ago
Operativo por Halloween en Bahía: 44 vehículos retenidos y 5 alcoholemias positivas
-
Destacada C10 horas ago
Impresionante choque en Ruta 51: murió un joven tras impactar su auto contra un camión
-
Noticias B15 horas ago
Lo buscaban por una causa de abuso sexual y cayó en un control en la ruta
-
Espectáculos20 horas ago
"No te arrepientas porque se picó": así fue el tenso cruce entre la China Ansa y Maratea en TV
-
Informes Especiales22 horas ago
Megainversiones en un contexto de crisis: el impacto en la construcción
-
Noticias A14 horas ago
El programa Tango en la Bahía ganó su quinto Martín Fierro Federal
-
Noticias A11 horas ago
Volvieron a detener al acusado de balear al sindicalista Luis Pérez