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Milei vuelve a viajar a España acompañado por su hermana: cuál será su agenda

El Presidente partirá este martes rumbo a Madrid junto a la secretaria general de la Presidencia y el canciller Pablo Quirno. Participará de una cumbre internacional que reunirá a representantes de 22 países.

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El presidente Javier Milei realizará esta semana un nuevo viaje a España para participar de la XXX Cumbre Iberoamericana, que se desarrollará el miércoles 4 y jueves 5 de noviembre en Madrid. En esta oportunidad estará acompañado por su hermana Karina Milei y el canciller Pablo Quirno.

La comitiva presidencial partirá este martes a las 23, con el objetivo de asistir al encuentro que reunirá a representantes de 22 países de habla hispana y portuguesa para abordar distintos desafíos políticos, económicos y sociales.

La reunión internacional tendrá entre sus principales ejes la transformación digital, la cooperación frente a desastres naturales, las políticas de cuidado y el intercambio académico entre las naciones participantes.

Uno de los puntos centrales será la propuesta de crear la primera alianza iberoamericana sobre Inteligencia Artificial, a través del Foro Digital Iberoamericano. La iniciativa busca impulsar el desarrollo tecnológico bajo criterios de responsabilidad, ética y respeto por las personas.

También se avanzará en la conformación de una red regional destinada a mejorar la prevención y respuesta ante emergencias y catástrofes naturales, mediante mecanismos de coordinación y asistencia entre los países.

En materia educativa, los mandatarios analizarán una propuesta para facilitar el reconocimiento de títulos universitarios y estudios académicos, con la intención de promover el intercambio de estudiantes y fortalecer la cooperación científica.

Antes de partir hacia España, Milei tendrá una intensa agenda en Buenos Aires. Este lunes participará de un encuentro de Argentina por la Educación junto a Karina Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Además, recibirá en Casa Rosada al rabino Yehuda Kaploun, enviado del presidente estadounidense Donald Trump para asuntos vinculados al antisemitismo, y por la noche asistirá a una celebración organizada por la Coalición Latina por Israel, donde está previsto que reciba una distinción.

El viaje marcará un nuevo regreso de Milei a Madrid, apenas dos semanas después de su última visita, en medio de las tensiones diplomáticas que mantiene con el gobierno español encabezado por Pedro Sánchez.

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